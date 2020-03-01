وزيرة الصحة: "82% من مصابى كورونا عالميا بيخفوا لوحدهم"

كتب محسن البديوى

قال الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن 82% من مصابى كورونا حالتهم الصحية خفيفة وليسوا بحاجة للذهاب إلى المستشفى، مضيفة: "هذه الحالات بتخف لوحدها، ومش محتاجة تروح المستشفى.. و15% من مصابى كورونا بيحتاجوا يذهبوا للمستشفى، و5% بحاجة لرعاية مركزة".

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أن الوزارة اتخذت الإجراءات كافة لإعادة التحاليل الخاصة بالشخص الصينى الحامل للفيروس، لافتة إلى أهمية الحصول على المعلومات من المصدر الحكومى للدولة، المتمثل فى وزارة الصحة والسكان، وهو الأمر المطبق بدول العالم.

وذكرت أن وجود فيروس كورونا ارتبط بالدول شديدة التقدم، معقبة: "مش عشان النظام الصحي قوي إنه مش هيجي إصابة، معيار القوة الاستعداد لمواجهة الإصابة، والدول الفقيرة قليلة الدخل هي التي لم تأت لها إصابات".