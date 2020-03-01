وزيرة التضامن تشهد اليوم توقيع بروتوكول تعاون لدعم التعليم الفنى

كتب مدحت وهبة

تشهد الدكتورة نيفين القباج ، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ، اليوم الأحد ، توقيع بروتوكول تعاون بين البنك واحدى المؤسسات .

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار سعي بنك ناصر إلى تعزيز أطر التعاون بين البنك والمؤسسة و الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك للوصول بخدماته الي كافة فئات المجتمع من خلال توقيع بروتوكول لدعم وتمويل التعليم الفني وتقديم تمويل لسداد مصروفات التعليم المهني بالاضافة الي توقيع بروتوكول اخر لتوفير برامج تدريبية وتوفير فرص عمل في إحدي شركات او المصانع ومراكز الخدمة التابعة لإحدى المؤسسات .

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أعلنت ، تسليم 51 مشروعا تنموياً ضمن فعاليات برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن، بحضور الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ وعاطف الشبراوى، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى لبرنامج فرصة ونصر الدين حاج الأمين، الممثل القطرى لمنظة الأغذية والزراعة "الفاو" وعبد البديع قورة، المسئول التنفيذى للبرنامج.

يذكر أن وزيرة التضامن أكدت فى وقت سابق أن تمكين المرأة وتوفير فرص الحصول على الوظائف وإتاحة البيئة المناسبة للأعمال يعد أحد أهم المؤشرات التى تعكس قوة النظم الاقتصادية، وأن التمكين الاقتصادى يبدأ من القاعدة إلى القمة، وأن النساء فى القرى والمناطق الأكثر فقرًا هى الأولى ببرامج التمكين الاقتصادى وخصوصا مع إحداث تقدم ملحوظ فى تضييق الفجوة بين الجنسين رغم أن هناك ملاحظات على حجم مشاركة المرأة فى الناتج المحلى، واحتياجنا لزيادة مساهمة المرأة فى الناتج المحلى وفى الحصول على الوظائف الملائمة، وكذلك نحتاج للعمل على خفض معدلات البطالة بين النساء وتوفير المزيد من فرص التدريب والتأهيل وتحسين آليات الإقراض والتمويل ومد مظلة الشمول المالى ليشمل مزيدا من النساء المصريات مع تحسين ظروف العمل وفتح مجالات الحصول على الوظائف القيادية.