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مصادر: لا صحة لاعتداء جماهير الترجى على حكم المباراة بمصر

الأحد، 01 مارس 2020 12:31 ص
مصادر: لا صحة لاعتداء جماهير الترجى على حكم المباراة بمصر الزمالك والترجى
كتب محمود عبد الراضي

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على خلفية ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعى والمواقع الإخبارية بشأن تعدى مجموعة من جماهير نادى الترجى التونسى على حكم مباراة فريقى (الزمالك والترجى)، خلال جولة سياحية بالقاهرة، إعتراضاً على القرارات التحكيمية خلال المباراة.. فقد تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، كما تبين مغادرته البلاد الساعة السابعة مساء اليوم، متجهاً إلى دولة المغرب.
 
 
 
وحقق الزمالك فوزا كبيرا على الترجى فى دورى أبطال أفريقيا، وسجل ثلاثية الزمالك فى مرمى الترجى محمد أوناجم، أشرف بن شرقى ومحمود علاء من ركلة جزاء، فى الدقائق 31، 71 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع، بينما أحرز هدف الترجى الوحيد عبد الرؤوف بن غيث، فى الدقيقة 27.
 
نجح الفارس الأبيض فى تكرار الفوز على العملاق التونسي، بنفس النتيجة، قبل أسبوعين، بعد تتويجه بلقب السوبر الأفريقي، الذى أقيم فى الدوحة بقطر.
 
جدير بالذكر أن مباراة الإياب سوف تجمع الفريقين، يوم الجمعة المقبل، على ملعب "رادس"، معقل فريق الترجى التونسي.
 

 


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