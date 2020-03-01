اليوم السابع
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خفض الغاز للمصانع يعيد الأمل للصناعة فى القدرة على المنافسة خارجياً

الأحد، 01 مارس 2020 12:00 ص
خفض الغاز للمصانع يعيد الأمل للصناعة فى القدرة على المنافسة خارجياً ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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تتواصل مطالب المصانع المصرية، لخفض أسعار الغاز للقطاعات التصنيعية المختلفة، والتى تتراوح أسعاره بين 5 إلي 6 دولار حسب الصناعات المختلفة، وفى هذا الإطار يطالب قطاع الطباعة والتغليف بضرورة مراجعة أسعار الغاز الحالية خلال اجتماع لجنة التسعير في مارس 2020 لتأثير الأسعار الحالية على تكلفة الإنتاج.
 
ويرى عماد سلام عضو شعبة الطباعة والتغليف باتحاد الكرة، أن  أسعار الغاز بوضعها الحالي تؤدي إلى زيادة في تكلفة الإنتاج بنسب كبيرة الأمر الذى يؤثر على المنافسة الخارجية ويؤثر على معدلات التصدير، لافتا إلى زيادة تتجاوز 20% فى تكاليف الإنتاج في مصر نتيجة زيادة أسعار الطاقة وعلي رأسها الغاز الطبيعي والذى يساهم بجزء كبير من تكاليف الصناعة.
 
وأضاف لـ"ليوم السابع" أن هناك مطالب لكافة المصنعين وهناك مخاطبات رسمية للجهات المختصة، تحوي على تأثر أسعار الغاز الحالية على صناعة الطباعة والتغليف، لافتاً إلى أن خفض الغاز للمصانع يعيد الامل للصناعة في القدرة على المنافسة خارجياً من خلال الصادرات المصرية.
 
وأكد سلام وهو أحد المصدرين بمجال الطباعة والتغليف، أن تنافسية المنتجات المصرية في الخارج تحتاج إلى خفض تكاليف الإنتاج، وهو مطلب حيوي للمصنعين من أجل غزو الأسواق وفتح مجالات المنافسة خاصة وأن تكاليف الإنتاج للشركات بالدول المنافسة أقل من مصر.
 
 
 

أسعار الغاز

خفض أسعار الغاز

اسعار الغاز للمصانع

الغاز الطبيعي

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