جفاف وحكة شديدة.. علامات الإصابة بضمور المهبل

كتبت نهير عبد النبى

ضمور المهبل من المشاكل التي تتعرض لها السيدات، وهو عبارة عن ترقق وجفاف والتهاب في جدران المهبل، قد يحدث عندما يفرز الجسم كميات أقل من هرمون الاستروجين، وفى الغالب يحدث ضمور المهبل بعد انقطاع الطمث، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك أعراض مختلفة لضمور المهبل ومنها:

أعراض ضمور المهبل



1: من أبرز أعراض ضمور المهبل هو الجفاف الشديد به.

2: حرق شديد وحكة في المهبل.

3: ظهور افرازات مهبلية شديدة.

4: حرقة شديدة وخصوصا عند التبول.

5: الحاجة الملحة للتبول.

6: عدوى المسالك البولية المتكررة.

7: السلس البولى.

8: ألم ونزيف عند الجماع.

أسباب ضمور المهبل



فى الغالب يكون ضمور المهبل نتيجة انخفاض في انتاج هرمون الاستروجين مما يجعل أنسجة المهبل أقل سمكا وأكثر جفاف وأقل مرونة واكثر ضعفا، وهناك عوامل عديدة تسبب انخفاض مستوى الاستروجين وهى:

1: بعض انقطاع الطمث يقل هرمون الاستروجين.

2: يقل مستوى الاستروجين بعد الاستئصال الجراحى للمبيضان.

3:ىأثناء عملية الرضاعة الطبيعية.

4: الآثار الجانبية لبعض الأدوية تؤثر على مستوى الاستروجين ومنها أقراص منع الحمل.

5: بعد جلسات العلاج الإشعاعي لمنطقة الحوض لعلاج السرطان.

6: بعد جلسات العلاج الكيميائى للسرطان.

7: الآثار الجانبية للعلاج الهرمونى لسرطان الثدى يسبب نقص هرمون الاستروجين.

ويكون التشخيص عن طريق بعض الفحوصات وهى:

كيف يتم تشخيص ضمور المهبل

1: فحص الحوض، ويكون عن طريق الطبيب المعالج من خلال فحص المهبل وعنق الرحم.

2: تحليل البول، وذلك عن طريق أخد عينة من البول وفحصها والبحث عن وجود أعراض تتعلق بالجهاز البولى.

3: اختبار توازن الحمض، وهو عبارة عن أخذ عينة من السائل المهبلى لاختبار توازن الحمض.

وفى الغالب يكون العلاج عن طريق المرطبات المهبلية ولكن تحت إشراف الطبيب.