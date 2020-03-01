تموين سوهاج: تحرير 850 محضر لأصحاب المخابز والأسواق خلال أسبوعين

قال محمد حسين دياب، وكيل مديرية التموين لشئون الرقابة والتجارة الداخلية بسوهاج، إنه تم تحرير 850 محضر خلال أسبوعين فى مجال المخابز والأسواق على مستوى مراكز المحافظة، بالإضافة إلى ضبط 40 طن دقيق مدعم تم بيعهم فى السوق السوداء فى عدد من مراكز المحافظة على مدار أسبوعين فى حملة تموينية شنتها مديرية التموين لضبط المخالفين، وتم تحرير محاضر للمخالفين وباشرت النيابة التحقيق فى الوقائع.
وأضاف وكيل مديرية التموين لـ "اليوم السابع"، أنه تم تحرير محاضر المخابز والأسواق وهى عبارة عن نقص وزن وتوقف وعدم حمل شهادة صحية وتصرف وغلق وعدم انتظام سجلات وامتناع عن البيع، مشيرا إلى أنه فى مجال الأسواق شملت المحاضر عدم الإعلان عن الأسعار وانتهاء صلاحية ولحوم وجزارة وغش تجارى ومواد بترولية ومحال بدون ترخيص وغيرها، كما تم تحرير 12 محاضرا لأصحاب مستودعات البوتاجاز والمواد البترولية خلال أسبوعين، لافتا إلى أن مديرية التموين تواصل حملاتها اليومية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين وعدم التلاعب فى المواد البترولية ومحطات البنزين.
كانت إدارة مباحث التموين بسوهاج، قد وجهت حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل، أسفرت عن ضبط 154 قضية تموينية، منها قيام المدعوة "يامنة ش ع ك" 34 سنة وتقيم دائرة قسم أول سوهاج بتجميعها 8 أطنان دقيق بلدى مدعم، لإعادة بيعها بالسوق السوداء.
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