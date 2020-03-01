اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية للكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم بالقليوبية

وأوضح الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن عمل الحملة يتركز في 7 إدارات صحية وهي إدارات "بنها، وكفر شكر، وطوخ، وقليوب، وشبين القناطر، والقناطر الخيرية، والخانكة"، والمستهدف المقرر هو 408044 ألفا طالب وطالبة، في 490 مدرسة بالتعليم العام 28399 في 119 مدرسة ومعهدا بالتعليم الأزهري، وإجمالى عدد الطلاب المستهدف بقرى المحافظة 436443 طالبا وطالبة، في 609 مدرسة على مستوى قرى المحافظة ويستمر العمل طول أيام الأسبوع عدا السبت والأحد.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 190 فرقة سوف تساهم فى إجراء الكشف الطبى على الطلاب بتلك المدارس وتتكون الفرقة الواحدة من 4 أفراد، ويشمل العمل بالحملة قياس نسبة هيموجلوبين الدم بالجهاز الخاص بذلك، وقياس الوزن والطول للأطفال، كتابة الكارت الخاص بكل طفل، وإدخال البيانات على شبكة الإنترنت وحفظها.

وأعلنت مديرية الصحة بالليوبية، أنه تهدف الحملة إلى القضاء على هذه الأمراض ومواجهتها وبناء جيل صحيح سليم البنية خالي من أمراض سوء التغذية، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "100 مليون صحة".