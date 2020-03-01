التعليم: امتحان مارس التجريبى لأولى ثانوى سيعقد منتصف اليوم الدراسى داخل الفصول

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، إن امتحان مارس التجريبى الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى العام سيعقد منتصف اليوم الدراسى بشكل عادى دون تعطيل الدراسة، وسيجرى داخل الفصول الدراسية بالمدارس الثانوى، قائلاً: نهدف لتدريب الطلاب على التعامل مع التابلت استعدادًا لامتحانات نهاية العام.



وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، فى تصريح خاص، أنه ستجرى متابعة سير الامتحانات من قبل الوزارة والمديريات وما يتحقق من نتائج خلال فترة الامتحانات وبعدها، لتلاشى أى مشكلات أو سلبيات قد تظهر بامتحانات نهاية العام.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أوضحت تفاصيل امتحان مارس التجريبى الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى العام، موضحة أنه ينطلق 22 مارس وحتى 2 أبريل المقبل، وبنظام الأوبن بوك، وبدون درجات.



وأكد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم، أن الاختبار التدريبى يهدف إلى تدريب الطلاب على الإجابة عن الأسئلة باستخدام التابلت استعدادًا لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى، مطالبًا المدارس بإعلان جدول اختبارات مارس التدريبية لجميع طلاب أولى ثانوى، وتفعيل جميع الإجراءات اللازمة لمشاركة جميع طلاب الصف الأول الثانوى المستهدفين لأداء تلك الاختبارات التدريبية.



وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن نتائج تلك الاختبارات لن تؤثر على نتائج الطلاب فى نهاية العام الدراسى والامتحان بدون درجات، مشددًا على ضرورة انتظام العملية التعليمية وعدم تعطيل الدراسة خلال فترة عقد هذه الاختيارات التدريبية، وانتظام الجدول المدرسى قبل بدء الاختبارات يوميًا، مع تفعيل جميع الإجراءات التنظيمية المتبعة فى أداء الاختبارات الإلكترونية.



وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن الاختبارات التدريبية المقرر عقدها فى مارس ستكون بنظام الكتاب المفتوح، وفيما درسه الطالب خلال الفصل الدراسى الثانى هذا العام.



وبحسب الجدول يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحاناتهم إلكترونيًا يوم 22 مارس فى مادة اللغة العربية ويوم 23 فى مادة اللغة الأجنبية الأولى و24 فى الاحياء و25 فى الجغرافيا و26 فى اللغة الأجنبية الثانية و29 فى الرياضيات و30 فى الفلسفة والمنطق و21 الفيزياء و1 أبريل التاريخ و2 أبريل الكيمياء.