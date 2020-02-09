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13 حالة إصابة بالكورونا فى فيتنام وتماثل ثالث حالة للشفاء بكوريا الجنوبية

الأحد، 09 فبراير 2020 08:57 ص
13 حالة إصابة بالكورونا فى فيتنام وتماثل ثالث حالة للشفاء بكوريا الجنوبية فريق طبى لمعالجة كورونا
هانوي /أ ش أ/

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أعلنت فيتنام اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد فى البلاد إلى 13 حالة، بينما تماثلت ثالث حالة مرضية بفيرس (كورونا) فى كوريا الجنوبيةونقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية عن الحكومة الفيتنامية قولها إن أكثر من ألف من رعاياها العائدين من الصين ونحو خمسمائة آخرين ممن كانوا على اتصال وثيق بهم يخضعون حاليا للحجر الصحى والمراقبة.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وفي كوريا الجنوبية، خرج أحد مرضى فيروس "كورونا" من مستشفى جامعة سول الوطنية اليوم ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء التام من الفيروس إلى 3 حالات.

وقال مسئول في مستشفى جامعة سول الوطنية لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم، إن المريض خرج من المستشفى صباح اليوم بعد تعافيه بالكامل من المرض، فيما أكدت سلطات الصحة العامة بالبلاد أيضا خروج المريض من المستشفى.

وسبق أن تماثل رجل كوري جنوبى يبلغ من العمر 55 عاما وامرأة صينية تبلغ من العمر 35 عاما للشفاء من الفيروس، وكانت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية قد أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 25 حالة.

 

 


كوريا الجنوبية

كورونا

الصين

جامعة سول

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