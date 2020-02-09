وزير الطاقة بأذربيجان يرجح تأييد بلاده لتخفيضات جديدة فى إنتاج أوبك

رويترز

قال وزير الطاقة فى أذربيجان، إن من المرجح أن تدعم بلاده زيادة التخفيضات الإنتاجية من جانب منظمة أوبك وحلفائها فيما يمثل خطوة مشتركة تترقبها الأسواق العالمية التي تأثرت بالمخاوف من تراجع الطلب بفعل انتشار فيروس كورونا في الصين وخارجها.

وكانت لجنة خبراء تقدم المشورة لأوبك+ قد اقترحت الأسبوع الماضى تطبيق تخفيضات مؤقتة تبلغ نحو 600 ألف برميل يوميا.

وقال الوزير برويز شاهبازوف لرويترز، في مقابلة، "من المرجح أن تؤيد أذربيجان ذلك".

وأذربيجان ليست عضوا في أوبك لكنها من أعضاء مجموعة أوبك+ التي تأسست بصفة غير رسمية في 2016.

ورغم أن أذربيجان ليست من كبار المساهمين في التخفيضات التي تطبقها أوبك+، فربما يلقي موقفها الضوء على رأى روسيا إذ تميل الدول غير الأعضاء في أوبك للاتفاق على موقف موحد. ولم تبد موسكو حتى الآن موافقتها على تخفيضات إضافية.

ومن المقرر أن يلتقي أعضاء مجموعة أوبك+ في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس وإن كان من الممكن تقديم موعد الاجتماع بناء على تطورات فيروس كورونا وأثرها على أسعار النفط.

وكان سعر مزيج برنت انخفض دون 55 دولارا للبرميل يوم الجمعة، وقال شاهبازوف إن إنتاج بلاده من النفط بلغ نحو 770 ألف برميل في اليوم الشهر الماضي.