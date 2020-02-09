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وزير الدفاع اليمنى: مصرون على استكمال المعركة ضد المليشيات الحوثية

الأحد، 09 فبراير 2020 12:48 م
وزير الدفاع اليمنى: مصرون على استكمال المعركة ضد المليشيات الحوثية مليشيات الحوثى
كتب كامل كامل

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أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشى، العزم والإصرار على استكمال المعركة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ورفع الظلم والمعاناة التي تفرضها خدمة لمخططات إيرانية تسعى لزرع الفوضى في اليمن والمنطقة وتهديد المصالح الإقليمية والعالمية وخطوط الملاحة الدولية.

وقال الفريق المقدشي "إن مليشيا الحوثي تقود المغرر بهم إلى الموت والهلاك وترمي بأبناء القبائل في معاركها الخاسرة بُغية صناعة تقدمات كاذبة للتضليل على عناصرها ومموليها".

جاء هذا خلال زيارة له إلى لخطوط الأمامية والمواقع المحررة في جبهتي جبل هيلان والمشجح بمنطقة صرواح غربي محافظة مأرب اطلع فيها على سير العمليات القتالية والمواقع الجديدة التي تم تحريرها مؤخراً من قبضة مليشيا الحوثي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما أكد وزير الدفاع اليمني، قدرة القوات المسلحة في بلاده على تجاوز التحديات والمضي قدماً نحو تحرير العاصمة صنعاء وكل المناطق التي لا زالت تحت سيطرة المتمردين الحوثيين إضافة إلى إنهاء التمرد ومحاربة الإرهاب والتطرف.

وشدّد المسؤول اليمني على مُضاعفة الجهود وبذل المزيد من التضحيات في هذه المعركة المصيرية المفروضة على اليمنيين.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية عرضت مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار، مقابل الحصول على معلومات تساعد في إلقاء القبض على قياديين بارزين بتنظيم "القاعدة" الذي يتخذ من اليمن مقرا له، وقالت الخارجية في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لبرنامج "المكافآت من أجل العدالة" الذي تنفذه الوزارة، اليوم السبت، إنها تعرض ما يصل إلى 6 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تقود إلى إلقاء القبض أو تصفية سعد بن عاطف العولقي، وما يصل إلى 4 ملايين مقابل الحصول على معلومات عن إبراهيم أحمد محمود القوصي.

 

 


اليمن

وزير الدفاع اليمنى

الجيش اليمنى

الحوثيين

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