سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 07:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الرحمن الرحيم ويتفقد مشروع إنتاجى بالوادى الجديد

الأحد، 09 فبراير 2020 06:00 ص
وزير الأوقاف يفتتح مسجد الرحمن الرحيم ويتفقد مشروع إنتاجى بالوادى الجديد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يفتتح الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، صباح اليوم الأحد، يرافقه محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة مطار مدينة الخارجة، حيث أكد محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، أن وزير الأوقاف، سيتفقد مشروع مزرعة جهاز الخدمة الوطنية غرب مدينة الخارجة بمنطقة الكيلو 8 بطريق الخارجة – الداخلة، وهو مشروع إنتاج زراعى حيوانى متكامل. 

وأضاف المحافظ، أنه سيجرى افتتاح مسجد " المعز" بحي 25 يناير، وأداء صلاة الظهر بالمسجد، ثم افتتاح فعاليات الدورة التدريبية لمدرسى التربية الدينية بقطاع التعليم بمدينة الخارجة. 
 
من جانبه أوضح وكيل مديرية الأوقاف بالوادى الجديد، الشيخ رمضان يوسف، أن وزارة الأوقاف تنظم دورة تدريبية لمعلمي قطاع التعليم العام، لمدة 3 أيام متتالية بقاعة المركز الاستكشافي للعلوم بمدينة الخارجة، تستهدف تدريب 200 معلم لتعريفهم بأمور الدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر فكر قبول الأخر والاختلاف، ونبذ العنف والتطرف.
 
وأضاف يوسف، أن الدور ضمن خطة تستهدف توعية معلمى التربية والتعليم فى مراكز المحافظة بالإدارات التعليمية الخمس، ببعض الأمور الدينية تعلق بنشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسيخ القيم والأخلاق والتعايش السلمي، وغرس القيم الأخلاقية، وتحصين النشء والشباب من الفكر المتطرف ومخاطره.  
 
كما أكد وكيل مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، تدشين الدورة صباح اليوم الأحد بحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف ومحافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، بمدينة الخارجة، وذلك بمشاركة 200 معلم ومعلمة، لتنفيذ المرحلة الأولي من الدورات التثقيفية التي تنفذها الوزارة بمراكز المحافظة. 
 
وأوضح رمضان، أن الدورة التثقيفية تستمر لمدة 3 أيام لمعلمي مركز الخارجة، علي أن تستكمل المديرية تنفيذها في باقي الإدارات التعليمة الأربع(الداخلة – بلاط – الفرافرة- باريس) بالتعاون مع قطاع التعليم، خلال الفترة المقبلة، بهدف تعريف المتدربين بأمور الدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر فكر قبول الاخر والاختلاف، ونبذ العنف والتطرف.
 

تقارير مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار عاجلة

الوادى الجديد

وزير الأوقاف

اوقاف الوادى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انطلاق النسخة الـ27 للمسابقة الدولية للقرآن الكريم فى القاهرة.. 84 متسابقا يشاركون بالمنافسة منهم 30 إفريقيا و11 روسيا.. ووزير الأوقاف: مصر أنفقت 3 مليارات جنيه على المساجد وتراعى المنهج الراسخ حول كتاب الله

السبت، 08 فبراير 2020 05:30 م

وزير الأوقاف: أزمتنا تكمن فى رغبة البعض فرض القديم على الحديث

الأحد، 02 فبراير 2020 07:35 م

صور .. وزير الأوقاف يلتقى أئمة أسوان فى معسكر تثقيفى.. ويؤكد: الهمة فى طلب العلم لا تقل عن الهمة فى مواجهة العدو.. "جمعة": الدفاع عن الوطن فريضة.. والنساء والرجال عليهم التصدى لعدوهم حتى لو فنوا جميعا

السبت، 01 فبراير 2020 08:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كل ما تريد معرفته عن الربط الكهربائى بين مصر والسعودية فى 9 معلومات

كل ما تريد معرفته عن الربط الكهربائى بين مصر والسعودية فى 9 معلومات

فتح باب الترشح اليوم لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالصحف القومية

فتح باب الترشح اليوم لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالصحف القومية

زوجة فى دعوى طلاق: "حدفنى بالسكينة فى عينى فاصابنى بعاهة مستديمة"

زوجة فى دعوى طلاق: "حدفنى بالسكينة فى عينى فاصابنى بعاهة مستديمة"

اليوم.. 22 مليون طالب ينتظمون فى الدراسة بالفصل الدراسى الثانى

اليوم.. 22 مليون طالب ينتظمون فى الدراسة بالفصل الدراسى الثانى

"متتهورش".. الحبس عقوبة التعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته

"متتهورش".. الحبس عقوبة التعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته

النقض تفصل اليوم فى أحكام الإعدام والمؤبد للمتهمين بـ"داعش مطروح"

النقض تفصل اليوم فى أحكام الإعدام والمؤبد للمتهمين بـ"داعش مطروح"

10 أرقام مهمة عن تعداد سكان مصر والمحافظات الأكثر إنجابا

10 أرقام مهمة عن تعداد سكان مصر والمحافظات الأكثر إنجابا

"صحة أسوان": تسجيل 91 ألف ملف للأسرة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل

"صحة أسوان": تسجيل 91 ألف ملف للأسرة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل

أخبار سارة من العنانى لقطاع السياحة.. ربط الأقصر بالغردقة وشرم بالطيران أبرزها

أخبار سارة من العنانى لقطاع السياحة.. ربط الأقصر بالغردقة وشرم بالطيران أبرزها

نائب بريطانى: الإخوان سبب استهداف الأقباط فى مصر.. ويدعو إلى حظرها

نائب بريطانى: الإخوان سبب استهداف الأقباط فى مصر.. ويدعو إلى حظرها

"خارجية البرلمان": مصر استطاعت حصر التحديات التى تواجه أفريقيا

"خارجية البرلمان": مصر استطاعت حصر التحديات التى تواجه أفريقيا

عميد حقوق الإسكندرية: الحكم المؤبد فى انتظار طالب كلية التجارة

عميد حقوق الإسكندرية: الحكم المؤبد فى انتظار طالب كلية التجارة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة