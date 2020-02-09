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خلال تفقدها أعمال رفع كفاءة مستشفى الأقصر العام..

وزيرة الصحة: منشأت التأمين الصحى الشامل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين

الأحد، 09 فبراير 2020 10:56 ص
وزيرة الصحة: منشأت التأمين الصحى الشامل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للفريق الطبى بمستشفى الأقصر العام: "أنتم أبطال المنظومة الصحية"، مشددة على أن المنظومة الجديدة ستعمل وفقا لأعلى كفاءة طبية، لخدمة المريض.
 
جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفى الأقصر العام، ضمن استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أقسام المستشفى المختلفة، ووجهت بسرعة الإنتهاء من كافة أعمال التطوير وفقا للجدول الزمني المحدد، وباعلى معايير الجودة الإنشائية.
 
كما حرصت وزيرة الصحة خلال تفقدها المستشفى على التحدث والاستماع لآراء الفريق الطبي، وأكدت عليهم ضرورة الإستمرار بالتعليم والتدريب المهنى المستمر، موضحة لهم ان المنشآت الطبية التى يتم إنشائها حاليا لابد لها من وجود كفاءات بشرية قادرة علي تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.
 
وأشار مجاهد إلى أن المستشفى يقدم الخدمة الطبية من المستوى الثالث ويضم أقسام الباطنة، والأطفال، والجراحة (عامة، وعظام، وجراحة الفم والأسنان)، ونساء وتوليد، وأمراض جلدية، وأنف وأذن وحنجرة، و مبتسرين، وأمراض ذكورة، وروماتيزم وتأهيل، وحروق، وأمراض قلب وصدر، ونفسية وعصبية، وجلدية، ومسالك بولية، ورمد وعيون، ورعاية مركزة  (عناية قلب CCU & عناية عامة ICU )، وطوارئ، وعلاج طبيعي، وتنظيم الأسرة، وغسيل كلوي.
 
ولفت مجاهد إلى أنه طبقاً لخطة التطوير المقترحة للمستشفى فسيتم زيادة عدد الأسرة لتصبح 201 سرير بدلا من 154 سريراً، مضيفاً أنه ستتم زيادة العيادات الخارجية لتصل لـ22 عيادة، و6 غرف عمليات إضافةً إلى غرفة للعمليات الصغرى، و57 سرير عناية مركزة، و30 حضانة، و60 ماكينة غسيل كلوي، وبنك دم تجميعي وصيدلية مركزية، وأشعة ( سينية، مقطعية، متنقلة، إيكو، رنين مغناطيسي، سونار) ، ووحدة مناظير.
 
يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهى: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها فى يوليو الماضىي.
 
 

 


الصحة

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