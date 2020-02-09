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وزيرة الصحة تتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة وحدة الشيخ موسى الصحية بالكرنك

الأحد، 09 فبراير 2020 12:37 م
وزيرة الصحة تتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة وحدة الشيخ موسى الصحية بالكرنك الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
الأقصر – أحمد مرعى

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واصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، جولاتها لتفقد المستشفيات والوحدات الصحية، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، حيث تابعت العمل في التطوير ورفع الكفاءة الجارية في وحدة الشيخ موسى الصحية بمنطقة الكرنك.

وتفقدت الدكتورة هالة زايد، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة الشيخ موسي، وأشادت بمعدلات التنفيذ بالوحدة، مؤكدة على ضرورة اتباع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحى الشامل الجديد، حيث تفقدت أقسام الوحدة، والتي تخدم حوالي 24800 مواطنا، وخلال الزيارة وجهت باختبار أنظمة الالكتروميكانيك بالوحدة من أنظمة إنذار وإطفاء واستدعاء وغيرها، ووجهت بسرعة الانتهاء من توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة.

وكانت وزيرة الصحة قد بدأت جولاتها بالأقصر بتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفى الأقصر العام، حيث أن المستشفى يقدم الخدمة الطبية من المستوى الثالث ويضم أقسام الباطنة، والأطفال، والجراحة (عامة، وعظام، وجراحة الفم والأسنان)، ونساء وتوليد، وأمراض جلدية، وأنف وأذن وحنجرة، و مبتسرين، وأمراض ذكورة، وروماتيزم وتأهيل، وحروق، وأمراض قلب وصدر، ونفسية وعصبية، وجلدية، ومسالك بولية، ورمد وعيون، ورعاية مركزة  (عناية قلب CCU & عناية عامة ICU )، وطوارئ، وعلاج طبيعي، وتنظيم الأسرة، وغسيل كلوي، حيث أنه طبقاً لخطة التطوير المقترحة للمستشفى فسيتم زيادة عدد الأسرة لتصبح 201 سرير بدلا من 154 سريراً، مضيفاً أنه ستتم زيادة العيادات الخارجية لتصل لـ22 عيادة، و6 غرف عمليات إضافةً إلى غرفة للعمليات الصغرى، و57 سرير عناية مركزة، و30 حضانة، و60 ماكينة غسيل كلوي، وبنك دم تجميعي وصيدلية مركزية، وأشعة ( سينية، مقطعية، متنقلة، إيكو، رنين مغناطيسي، سونار) ، ووحدة مناظير.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.

 

 

 


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