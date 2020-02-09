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نائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد مجمع التراخيص الجديد بالقاهرة الجديدة ‬

الأحد، 09 فبراير 2020 11:15 ص
نائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد مجمع التراخيص الجديد بالقاهرة الجديدة ‬ المدن الجديدة
‫كتب أحمد حسن ‬

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‫تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، على هامش جولته بمدينة القاهرة الجديدة، اللمسات النهائية للمبنى الرئيسى بمجمع التراخيص الجديد بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، استعداداً لافتتاحه رسمياً ودخوله الخدمة خلال الفترة المقبلة.‬
 
‫ووجه المهندس عبد المطلب ممدوح، أثناء جولته التى رافقه خلالها، المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ومسئولو الهيئة وجهاز المدينة، بتذليل أى صعوبات أو أى مشكلات تخص مجمع التراخيص الجديد ومحيطه، لسرعة افتتاحه أمام الجمهور لتحقيق الاستفادة المطلوبة، حيث من المقرر أن يخدم المشروع قاعدة كبيرة من قاطنى القاهرة الجديدة ومدينة نصر.‬
 
‫كما قام المهندس عبد المطلب ممدوح، بالمرور على طريق العين السخنة القديم، والذى يتم تطويره ورفع كفاءته حالياً من قبل الهيئة الهندسية طبقاً للبروتوكول المبرم مع جهاز المدينة، موجهاً بدفع العمل بالمشروع وتنفيذ الأعمال بكفاءة وجودة عالية.‬
 
‫واختتم المهندس عبدالمطلب ممدرح، جولته بالمدينة، بتفقد روافع الصرف الصحى ومحطات المعالجة، وكذا أعمال مشروع إنشاء خط مياه معالجة قطر"1500مم" بطول "17 كيلو متراً"، الخارج من محطة معالجة الصرف الصحى بطريق العين السخنة وحتى أعمال ربطه بشبكة الرى الداخلية بالمدينة.‬
 
و‫من جانبه قال المهندس جمال طلعت: يتكون المبنى الرئيسى بمجمع التراخيص الجديد بالتجمع الثالث من (بدرومين + أرضى + 3 أدوار متكررة)، وتم إنشاؤه وتجهيزه بالكامل من حساب مجلس أمناء القاهرة الجديدة.‬
 
‫وأشار المهندس جمال طلعت إلى  أن إجمالى مساحة مجمع التراخيص الجديد حوالى"15000 م2"، موضحا أن الأعمال بالمشروع شملت استحداث استراحة للمواطنين، بالإضافة إلى خدمة النداء الآلى المرقم وساحات فحص متميزة للسيارات.‬

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه القاهره الجديده

مجمع التراخيص

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