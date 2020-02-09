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موريشيوس تعرب عن تقديرها للرئيس السيسى لرئاسة الاتحاد الافريقى

الأحد، 09 فبراير 2020 04:30 م
موريشيوس تعرب عن تقديرها للرئيس السيسى لرئاسة الاتحاد الافريقى الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ ش أ ووكالات الأنباء

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أعرب رئيس وزراء موريشيوس برافيند كومار جوجناوث، عن تقدير بلاده للرئيس عبد الفتاح السيسي على العمل الذي قام به خلال تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.وأشاد برافيند ـ خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية العادية الثالثة والثلاثين بالعاصمة الإثيوبية (أديس أبابا)، والتي تعقد تحت شعار: "إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا" اليوم ، الأحد ، بإرسال مفوضية الاتحاد الأفريقي بعثة لمراقبة الانتخابات الوطنية التي جرت في 7 نوفمبر الماضي في موريشيوس، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤكد التزام الاتحاد بدعم العمليات السلمية الديمقراطية في كافة الدول .

وثمن جهود الدول الإفريقية التي تدعم تمكين موريشيوس لبسط سيادتها على أرخبيل "شاغوس"، مؤكدا أن بلاده تدعم كافة جهود الاتحاد الأفريقي التي تبذل في هذا الصدد .

من جهة أخرى ، أشاد الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، بفترة رئاية مصر للاتحاد الأفريقي ذلك خلال لقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، الاخد، إن "الأمين العام والرئيس السيسي بحثا التطورات الإقليمية، بما في ذلك الوضع في ليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط."

وكان جوتيرش  وصف العلاقة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بأنها "واحدة من أهم الشراكات"، مضيفا في حديث للصحفيين على هامش القمة أنها "شراكة ملتزمة بالاستجابة لقلق وتطلعات الشعب الأفريقي، وتمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل لنا جميعا ".

وبحسب دوجاريك، أشاد الأمين العام خلال اللقاء التي اختتمت برئاستها مصر للاتحاد الأفريقي.

 

 


موريشيوس

الاتحاد الافريقى

السيسى

الأمم المتحدة

مصر

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