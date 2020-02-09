مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

كتبت ـ ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن مسئولى الحكومة فى مقاطعة هوبة الصينية، مركز تفشى فيروس كورونا الجديد، فى حاجة ماسة لإيجاد طرق لوقف انتشار العدوى، وفى مقاطعة فانجشيان، التابعة لهوبى، يحاول المسئولون اتباع نهج مختلف، وهو دفع أموال للمرضى، ووفقا لإشعار رسمى صادر من المقاطعة، فإن أى شخص مريض يبلغ عن مرضه لمستشفى يمكنه أن يتوقع الحصول على أموال. وسيحصل المرضى الذين يعانون من ارتفاع فى درجات الحرارة ويسلمون أنفسهم طواعية على ألف يوان، أى ما يعادل 142 دولار أمريكى.

كما عرض على مسئولين أو آخرين الحصول على حوافز نقدية أيضا لو استطاعوا الإمساك بأى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة.

وأكدت "سى إن إن" أن كل شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة يتم الإبلاغ عنه من قبل مسئول أو مواطن سيحصل على مكافأة 500 يوان، أى 71 دولار.

ووفقا للإشعار، فإن هذا العرض سارى من اليوم الأحد حتى 18 فبراير الجارى.

وشهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعا حادا فى عدد المصابين والمتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا القاتل، فبلغ عدد ضحايا الفيروس القاتل 813 شخصا، فيما وصل عدد المصابين به لأكثر من 37 ألف شخص حول العالم.

ومع وصول عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى هذا الرقم، فإن ضحاياه بذلك تجاوزوا عدد من قضى عليهم سارس فى عام 2002-2003. وتم تسجيل حالات إصابة جديدة فى كل من كوريا الجنوبية وألمانيا وسنغافورة وتاياوان ودول أخرى، فيما تم الإعلان عن وفاة أول أمريكى جراء الإصابة بكورونا، وذلك فى الصين.

من ناحية أخرى، توقع وزىر مالية هونج كونج بول شان أن تتضرر السياحة وتجارة التجزئة بشكل بالغ مع التراجع الحاد فى أعداد الزائرين من الصين جراء انتشار الفيروس. وأشار إلى أن تأثير كورونا على اقتصاد هونج كوند قد يكون أيوا من تاثير سارس.