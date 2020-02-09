مصرع عروسين خنقا بالغاز فى "الصباحية" بأسيوط

أسيوط - ضحا صالح

لقى عروسان مصرعهما اختناقا بالغاز فى اليوم الثانى لزواجهما إثر تسريب غاز السخان أثناء نومهما داخل شقتهما بقرية نزلة بدوى التابعة لمركز ديروط فى محافظة أسيوط، وتم نقلهما لمشرحة مستشفى ديروط المركزى.

تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد ورود إخطاراً من مأمور مركز شرطة ديروط، بوصول بلاغ من الأهالى بالعثور على عروسين متوفيان داخل شقتهما صبحية زفافهما بقرية نزلة بدوى التابعة لدائرة المركز.

على الفور انتقل فريق من مباحث المركز، والإسعاف، والحماية المدنية، والجهات المعنية، وبالمعاينة والفحص تبين صحة البلاغ وتبين وفاة "مصطفى يونس محمود شحاته، وعروسه" وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى ديروط المركزى.

وكشفت التحرات التى قام بها فريق مباحث المركز، أنه حال قيام أسرة العروسين للمباركة لهما فى صبحية العرس وبالطرق على الباب لم يرد أحد، فشكا فى الأمر، وبكسر الباب عثروا عليهما متوفيان، وأضافت التحريات وجود تسريب غاز من سخان الشقة، فاختنقا ونتج عنه وفاتهما أثناء نومهما.

حُرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أمرت بعرض الجثتين على الطب الشرعى، والتصريح بالدفن عقب صدور التقرير.

وكشف تقرير الطب الشرعى أن الوفاة نتيجة اختناق بالغاز، وتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.