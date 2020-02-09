سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 01:10 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع عروسين خنقا بالغاز فى "الصباحية" بأسيوط

الأحد، 09 فبراير 2020 12:09 م
مصرع عروسين خنقا بالغاز فى "الصباحية" بأسيوط إسعاف - أرشيفية
أسيوط - ضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى عروسان مصرعهما اختناقا بالغاز فى اليوم الثانى لزواجهما إثر تسريب غاز السخان أثناء نومهما داخل شقتهما بقرية نزلة بدوى التابعة لمركز ديروط فى محافظة أسيوط، وتم نقلهما لمشرحة مستشفى ديروط المركزى.

تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد ورود إخطاراً من مأمور مركز شرطة ديروط، بوصول بلاغ من الأهالى بالعثور على عروسين متوفيان داخل شقتهما صبحية زفافهما بقرية نزلة بدوى التابعة لدائرة المركز. 

على الفور انتقل فريق من مباحث المركز، والإسعاف، والحماية المدنية، والجهات المعنية، وبالمعاينة والفحص تبين صحة البلاغ وتبين وفاة "مصطفى يونس محمود شحاته، وعروسه" وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى ديروط المركزى.

وكشفت التحرات التى قام بها فريق مباحث المركز، أنه حال قيام أسرة العروسين للمباركة لهما فى صبحية العرس وبالطرق على الباب لم يرد أحد، فشكا فى الأمر، وبكسر الباب عثروا عليهما متوفيان، وأضافت التحريات وجود تسريب غاز من سخان الشقة، فاختنقا ونتج عنه وفاتهما أثناء نومهما.

حُرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أمرت بعرض الجثتين على الطب الشرعى، والتصريح بالدفن عقب صدور التقرير.

وكشف تقرير الطب الشرعى أن الوفاة نتيجة اختناق بالغاز، وتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

 


مصرع عروسين

اسيوط

تقارير مصرية

حوادث اسيوط

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه

سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه

"سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟

"سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى

كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال وعودة المدارس.. فيديو

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال وعودة المدارس.. فيديو

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة البلطجة داخل المدارس والجامعات

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة البلطجة داخل المدارس والجامعات

الأرصاد: سقوط أمطار على أنحاء متفرقة.. وانتهاء حالة عدم الاستقرار بالطقس اليوم

الأرصاد: سقوط أمطار على أنحاء متفرقة.. وانتهاء حالة عدم الاستقرار بالطقس اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة