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مرشحة لزعامة "العمال": على الحزب تجاهل اتفاق جونسون مع أوروبا

الأحد، 09 فبراير 2020 01:20 م
مرشحة لزعامة "العمال": على الحزب تجاهل اتفاق جونسون مع أوروبا ليزا ناندي - المرشحة لزعامة حزب العمال
كتبت رباب فتحى

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طالبت المرشحة لزعامة حزب العمال ليزا ناندي حزب العمال بتمزيق أي اتفاق توصل إليه بوريس جونسون مع بروكسل وإعادة التفاوض بشأن علاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاقتصاد وضمان التعاون في مجالات الأمن والهجرة وأزمة المناخ، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

 

وقالت ناندي إن أي مسألة تتعلق بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ستقررها "الأجيال المقبلة" لكنها أخبرت صحيفة الإندبندنت بأنها تريد "تحالفًا اقتصاديًا وسياسيًا أوثق مع أوروبا" أكبر مما يسعى إليه جونسون ، بما في ذلك الوصول إلى السوق الموحدة.

 

وحذرت النائبة عن ويجان، أحد أعلى الأصوات خلال مناقشات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من أن حزب العمال يخاطر بفقدان أصوات الناخبين في شمال إنجلترا وميدلاندز إذا سمح لنفسه بأن يُنظر إليه كحزب يروج للبقاء داخل التكتل الأوروبى من خلال دعم استفتاء ثانٍ.

 

وقالت ناندي: "نحن خارج الاتحاد الأوروبي". " لقد انتهى الأمر ، لقد غادرنا ، وقد استقر الأمر الآن لبعض الوقت والأمر متروك للأجيال القادمة فيما يتعلق بعضوية الاتحاد الأوروبي."

 

وأضافت "لكن مستقبلنا يكمن في أوروبا حول الأمن القومي ، وأزمة المناخ ، وأزمة اللاجئين والهجرة الجماعية للأشخاص بسبب تغير المناخ ، وعلى التجارة والوظائف والاستثمار. في كل هذه الأمور ، مستقبلنا أوروبي. "

 

عندما سئلت عما إذا كان هذا يعني أنها ستعيد التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة المحدودة على الطراز الكندي أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على غرار الصفقة التي يأمل رئيس الوزراء في إبرامها في ديسمبر ، أجابت قائلة: "نعم ، لقد اعتقدت دائمًا أننا بحاجة إلى تحالف اقتصادي وسياسي أوثق مع أوروبا والاتحاد الأوروبي.

 

"الوصول إلى السوق الواحدة أمر مهم حقًا لأننا اقتصاد خدمة. لن تتوقف أعمالنا التجارية فجأة عن التجارة مع الاتحاد الأوروبي لمجرد أن بوريس جونسون يقول إن مستقبلنا يبدو وكأنه صفقة مع ترامب. "

 

وقالت بدلاً من الصفقات التجارية "الشفافة" الفردية مع الولايات المتحدة وبلدان أخرى ، ربما تسعى المملكة المتحدة بشكل أفضل للحصول على ترتيبات "تعددية" مع مجموعات من البلدان التي لديها اقتصادات مماثلة قائمة على الخدمات وديمقراطيات مستقرة وسيادة القانون ، مثل كندا واليابان ونيوزيلندا.

 

 

 

 


بريكست

حزب العمال

ليزا ناندي

بوريس جونسون

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