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مذيع الجزيرة يمجد إسرائيل.. اعرف العلاقة القوية بين فيصل القاسم وأفيخاى أدرعى

الأحد، 09 فبراير 2020 03:54 م
مذيع الجزيرة يمجد إسرائيل.. اعرف العلاقة القوية بين فيصل القاسم وأفيخاى أدرعى فيصل القاسم مذيع الجزيرة
كتبت ريهام عبد الله

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بدأت فضائح قناة الجزيرة الإرهابية، والمدعومة من تنظيم الحمدين، لبث الشائعات وإشاعة الفوضى فى الشرق الأوسط، وتفكيك الدول العربية، فى الانتشار والوضوح، وخاصة دعم مذيعيها الكبير لإسرائيل.

ودشن رواد تويتر هاشتاج "مذيع الجزيرة يمجد إسرائيل"، والذى تصدر الترند المصرى، وظهر ضمن الأكثر تداولا بين رواد الموقع اليوم الأحد، لفضح انحياز مذيعين القناة لإسرائيل.

 

 

ترند مصر
ترند مصر

 

وكان فيصل القاسم مذيع قناة الجزيرة، قد غرد أمس عبر حسابه الرسمي بتويتر، قائلا: "هههه غالبية العرب إذا أرادوا أن يشتموك يصفونك بـ"الصهيونى"، مع العلم أن أنجح مشروع فى القرن الماضى والحاضر هو المشروع الصهيونى، بينما فشلت كل مشاريع العربان وخاصة القومجية العربجية، لهذا يا عزيزى قبل أن تستخدم كلمة صهيونى كشتيمة يجب أولاً أن تصل إلى شسع نعل الصهيونية وبعدين منحكى".

 

فيصل القاسم

فيصل القاسم

 

ليرد على تغريدته أوفير جندلمان المتحدث باسم حكومة نتنياهو وغرد :"الحق مع د. فيصل، الحركة الصهيونية حققت طموحات الشعب اليهودى بالعودة إلى وطنه وأقامت دولته القومية من جديد على أرض أجداده، أنا صهيونى وأفتخر، تحولنا خلال 71 عاما من دولة فقيرة عديمة الموارد إلى دولة تحتل المراتب الأولى فى العالم فى الحداثة والإبداع والعلوم والطب والزراعة".

أفير جندلمان وإفيخاى أدرعى

أوفير جندلمان وإفيخاى أدرعى

وليرد عليه إفيخاى أدرعى، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، وغرد :"عندما ينطق الأستاذ فيصل القاسم بكلمة حق. بالفعل صهيونى ليست شتيمة وإنما كلمة إعجاب... أسألكم التّوبة ولعلّكم تعقلون!".

ودشن رواد تويتر الهاشتاج وهاجموا فيصل القاسم، فغرد أحدهم :"ليس غريبًا على فيصل القاسم امتداح اى شيء صهيونى أو غربي.. فعداوته للعرب ليست وليدة اللحظة.. بل تاريخ متجذر فى خلايا مخه، سترمى فى سلة المهملات إذا تم الانتهاء منها"، وقال آخر :"هذا الشخص فيصل القاسم جبان واحقر من عليها ومديحة للصهاينة، أكبر دليل على خيانته لدينه أولا قبل كل شئ هذا فى حال كان من الأساس لديه دين وأمثاله كثيرين ممن سعوا بكل شيء من عجل إرضاء الصهاينة لعنهم الله جميعا".

الترغيدات

التغريدات

 

وقال آخر: "مش غريبة أن يشيد بإسرائيل ومشاريعها فتربطه علاقة قوية مع هذه الدولة وسبق أن استضافة القناة التى يعمل بها فى قطر رئيس الوزراء الإسرائيلى بيريز وهذه رسالة واضحة عن حجم التعامل والتلميع الإعلامى الذى تعمله قطر وسياستها المتطبع".

التعليقات
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مذيع الجزيرة يمجد إسرائيل

فيصل القاسم

افيخاى ادرعى

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