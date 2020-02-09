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مدير تعليم الإسماعيلية يتفقد مدارس.. والإذاعات المدرسية تركز على التوعية الصحية.. صور

الأحد، 09 فبراير 2020 12:05 م
مدير تعليم الإسماعيلية يتفقد مدارس.. والإذاعات المدرسية تركز على التوعية الصحية.. صور الدكتور خالد خلف قبيصى مدير تعليم الإسماعيلية
الإسماعيلية - فريق المحافظات

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شارك الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم، طلاب مدرسة 16 أكتوبر الإعدادية بنين التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية طابور الصباح يرافقة عادل عبد التواب عثمان، وكيل المديرية وياسر محمود مدير، عام الإدارة العامة لأمن المعلومات بالوزارة وأحمد الشريف، مدير إدارة المتابعة بالمديرية فى أول أيام الدراسة بالفصل الدراسى الثانى وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من أمراض الشتاء وفيروس "كورونا ".

وشهد طابور الصباح توعية بطرق الوقاية من كورونا وأهمية النظافة الشخصية الى جانب اتباع الإرشادات الصحية التى تم الإعلان عنها من خلال الزائرة الصحية إلى جانب الملصقات التى تم وضعها على جدران المدرسة.

وحرص الدكتور خالد خلف على التأكد من سير واستقرار العملية التعليمية وتسلم الطلاب لكتب التيرم الثانى الدراسية بالإضافة للإنتهاء من تسليم أجهزة التابلت للطلاب الصف الأول الثانوي.

وخصصت مدارس المحافظة اليوم الأول من الإذاعات المدرسية لتوعية الطلاب بإجراءات النظافة العامة والوقاية من فيروسات الشتاء فى إطار خطة الوزارة للحفاظ على سلامة الطلاب.

كما تفقد الدكتور خالد خلف والوفد المرافق له إلى جانب محمد عبد الكريم، مدير إدارة شمال التعليمية وحمزة شطا، مدير إدارة المدارس الرسمية مدرسة 24 أكتوبر الرسمية لغات حيث شهدوا مبادرة "تحضر بالأخضر" وهى تحث على السلوكيات الايجابية نحو المسطحات الخضراء الى جانب عرض تمثيلى يتحدث عن مواجهة بعض السلوكيات السلبية ومنها إلقاء المخلفات فى المسطحات الخضراء وهو مايعوق الاستمتاع بها ويعرض الأطفال للأخطار.

كما شهد مدير المديرية وقيادات الوزارة والمديرية محاضرة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا داخل معمل العلوم واجرى خلاله الدكتور خالد خلف قبيصى حوار مع الطلاب أكد على أهمية الانتظام بالدراسة وعدم الانسياق وراء الشائعات الى جانب الاهتمام بالنظافة الشخصية الى جانب تجنب التعرض لموجات البرد.

واستمرت متابعات اليوم الأول للفصل الدراسى الثانى حيث زار الوفد مدرسة ابراهيم عثمان الثانوية الصناعية التابعة لإدارة شمال الاسماعيلية التعليمية الى جانب مدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية بنات التابعه لإدارة جنوب التعليمية واختتمت الزيارات بمدرسة الشهيد محمد حسن حسانين الثانوية بنات التابعة لإدارة جنوب التعليمية.

 

تعليم الإسماعيلية (1)
تعليم الإسماعيلية 

 

تعليم الإسماعيلية (2)
تعليم الإسماعيلية 

 

تعليم الإسماعيلية (3)
تعليم الإسماعيلية 

 


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