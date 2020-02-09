محمود محيى الدين: أتسلم مهام منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة بداية مارس

كتب-أحمد صلاح العزب

قال الدكتور محمود محى الدين النائب السابق للبنك الدولي والمبعوث الخاص بالأمم المتحدة أن برنامج وخطة التنمية 2030، هو برنامج التنمية المستدامة الذى بدأ فى عام 2015 ووافقت علية جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، والمطلوب من المبعوث الخاص للأمم المتحدة هى التعجيل بتنفيذ برامج التنمية المستدامة وحشد التمويل اللازم وصياغة السياسات المناسبة والتنسيق بين المؤسسات، وهناك استراتيجية للتنمية تم الموافقة عليها فى عام 2015، وكذلك إعانة الدول التي تعانى من قلة التنمية وتعهدت الدول الأكثر غنى بتقديم المساعدات للدول الأكثر فقرا.

وتابع محى الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج القاهرة الآن المذاع على قناة الحدث اليوم، وتقدمة الإعلامية لميس الحديدى، أنه سيبدأ عملة كمبعوث للأمم المتحدة فى بداية شهر مارس القادم، مشيرا إلى أن مصر دولة هامة ومحورية فى بعدها الأفريقى والدولى وأن العمل دائم ومستمر بين مصر والأمم المتحدة ومن الممكن أن يتدخل لمساعدة مصر فى تنفيذ خطة التنمية.

من جانب آخر قال الدكتور محمود محي الدين، النائب الأول السابق للبنك الدولى، إن أزمة انتشار فيروس كورونا جاءت في أوضاع سياسية واقتصادية سيئة، مشيراً إلى أن أخر تقرير أكد أن النمو الاقتصادى ضعيف وهو شديد الهشاشة ويجب التعامل معه برفق، كما أن الوضع السياسي العالمي ليس جيد، وبه نوع من أنواع العجز بالثقة ونجد تبادل للاتهامات.