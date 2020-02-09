محمد بن راشد ومحمد بن زايد يحتفيان بالجنود الإماراتيين ضمن قوات التحالف باليمن

كتبت ريهام عبد الله

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، الاحتفاء بالجنود الإماراتيين المشاركين ضمن قوات التحالف العربى باليمن اليوم الأحد.

وقال الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه الرسمي بتويتر :"شهدت وأخي محمد بن راشد والحكام، الاحتفاء بأبناء الإمارات المشاركين ضمن قوات التحالف العربي باليمن..تحية فخر للصقور المخلصين الذين أدوا الأمانة للوطن واستقرار المنطقة، تضحياتهم ودورهم الوطني والإنساني أوقد شعلة الأمل لأشقائنا في اليمن.. ستبقى الامارات عضيدا للشقيق وجسراً للسلام".



محمد بن زايد

ومن جهته غرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي بتويتر :"الصقور المخلصين ... بذلتم فأخلصتم ... وضحيتم فرفعتم الرأس .. فخورين بكم .. وبأهلكم .. وبعملكم .. فخورين بكل ساعة بذلتموها بعيداً عن بلدكم ... حفظكم الله للوطن ... وحفظ الله الوطن بكم ".



محمد بن راشد

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى قد أكد أن الجنود الإماراتيين المشاركين في قوات التحالف العربى في اليمن، ساهموا في مهمة إعادة الأمل وترسيخ أمن المنطقة، كما ساهموا في أعمال إنسانية في ٢٢ محافظة استفاد منها ملايين الأسر.



الاحتفاء بالجنود الاماراتيين



محمد بن راشد ومحمد بن زايد

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي بتويتر أمس السبت:"تحية لأبناء الوطن العائدين من أرض اليمن، شاركوا اخوانهم في قوات التحالف مهمة لإعادة الأمل وترسيخ أمن المنطقة.. ساهموا في أعمال إنسانية في 22 محافظة استفاد منها ملايين الأسر، وساهموا في بناء وتطوير مشاريع تنموية ضخمة في محافظات اليمن.. أهلا بكم في أرض الوطن ..حماة الاتحاد".

وكان الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى قد وجه تحية للجنود الإماراتيين المشاركين فى ما وصفها بالمهمة الوطنية والإنسانية ضمن التحالف العربى باليمن، مؤكدا أن الإمارات ستحتفى بهم وبمجهوداتهم غدا الأحد.

وقال بن زايد عبر حسابه الرسمى بتويتر: "تحية اعتزاز وفخر.. نوجهها لجنودنا وأبناء وطننا ونحن نحتفى غدا بمشاركتهم فى المهمة الوطنية والإنسانية ضمن التحالف العربى باليمن.. كما عهدناهم، عبر تضحياتهم وشجاعتهم يزرعون الخير وينشرون الأمل.. يد تحمى وأخرى تبنى، وبإذن الله باقون سندا وعونا للشقيق فى صيانة أمن منطقتنا واستقراره".