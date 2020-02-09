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محافظ قنا: استرداد 100 فدان من أراضى أملاك الدولة بمركز دشنا

الأحد، 09 فبراير 2020 07:40 م
محافظ قنا: استرداد 100 فدان من أراضى أملاك الدولة بمركز دشنا حملة إزالة التعديات
فريق المحافظات

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صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا نجحت فى استرداد 100 فدان من خلال إزالة حالتى تعدى على أراضى أملاك الدولة، وذلك من خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات بالتنسيق مع قوات الشرطة من مديرية أمن قنا، وأضاف المحافظ أن الحملة نجحت أيضا فى إزالة 9 حالات تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة حوالي 18010 متر مربع، مؤكدا على عدم التهاون فى التعديات علي الأراضي الزراعية حفاظا على الرقعة الزراعية موجها مسئولي الوحدات المحلية بالإزالة الفورية لأى تعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ قنا على استمرار أعمال الموجة 15لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة التى لم يتقدم واضعوا اليد عليها بأى طلبات تقنين ومازالوا متعديين علي أراضي الدولة وغير راغبون فى تنفيذ القانون، وكذلك الحالات التى تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها ولم تستكمل باقى الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة، وكذلك الحالات التى أقرت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلى حالات التعدى على أراضي المنفعة العامة.

وأضاف المحافظ أن إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ بدء الموجة 15لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وحتي الآن بلغت 20 حالة تعدى بالزراعة بمساحة 294 فدان و8 قراريط و18 سهم، بالإضافة إلى إزالة 75 حالة تعدى بالمباني بمساحة 54843 متر مربع بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

 

 


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