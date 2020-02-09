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محافظ دمياط تلتقى الصيادين العائدين من اليمن وتعلن صرف تعويضات

الأحد، 09 فبراير 2020 04:25 م
محافظ دمياط تلتقى الصيادين العائدين من اليمن وتعلن صرف تعويضات جانب من اللقاء
دمياط معتز الشربينى

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التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاحد، بالصيادين الذين تم إنهاء أزمة احتجازهم من قبل السلطات اليمنية بعد دخولهم المياه الاقليمية بها وذلك بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للإفراج عنهم.

 

و اكدت المحافظ أنه سيتم التنسيق مع مدير أمن دمياط و كافة الجهات المعنية لاستخراج بدل فاقد لبطاقات الرقم القومى و جوازات السفر وجميع الأوراق الرسمية الخاصة بهم وكذلك التصاريح التى يتم استخراجها من قبل هيئة الثروة السمكية مضيفة أنه سيتم صرف التعويض اللازمه لهم.

 

وأوضحت الدكتورة منال عوض حرص كافة الأجهزة على تذليل كافة العقبات وحل المشكلات التى تواجه الصيادين وتأمينهم من خلال توعيتهم بضرورة الالتزام بمعايير السلامة البحرية، وفى سياق متصل.. توجهت محافظ دمياط بالشكر الجزيل إلى رئيس الجمهورية على الجهود المبذولة لرعاية المصريين فى الداخل والخارج، مؤكدة ان ما تشهده مصر الآن تعد ملحمة من العمل المشترك لتأمين وحماية أبناء الوطن.

 

 

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد استقبلت الصيادين العائدين من اليمن وأسرهم بديوان عام محافظة دمياط وسط أجواء من الفرحة والسعادة كما أستقبل أهالى دمياط العائدون بالأعلام مصر وفرقة الطبل والمزمار البلدى.

 

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وأبناء المحافظة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لجهوده المبذولة لإنهاء أزمة احتجاز 32 صياداً مصرياً فى دولة اليمن بينهم صيادين من أبناء محافظة دمياط وعودتهم بسلام الله الى أرض الوطن على متن طائرة خاصة، معربة عن تقديرها الشديد لحرص الدولة على تأمين رعاياها فى الداخل والخارج، حيث توجهت بجزيل الشكر والتقدير لكافة أجهزة الدولة المختلفة على تأمين وصولهم الى الأراضى المصرية.

 

 


دمياط

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