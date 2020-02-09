سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 04:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة: العاصمة تساهم بأكثر من 30% من إجمالى الناتج المحلى القومى

الأحد، 09 فبراير 2020 03:09 م
محافظ القاهرة: العاصمة تساهم بأكثر من 30% من إجمالى الناتج المحلى القومى محافظ القاهرة بالجلسة الحوارية لليونسكو بالمنتدى الحضري العالمي
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ثمن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جهود منظمة اليونسكو ومكتب اليونسكو الاقليمى للعلوم فى الدول العربية "القاهرة" الداعمة لتعزيز تبادل الخبرات الناجحة وزيادة فرص الترابط بين المدن العربية، لتحقيق مدن خالية من العنف والتميز والكراهية .
 
جاء ذلك أثناء كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الحوارية التي تنظمها اليونسكو ضمن المنتدى الحضرى العالمي العاشر المنعقد في أبو ظبي تحت عنوان " كيف نبني مدناً شاملة للجميع " حول المشاركة العامة للوصول إلى المعلومات والرياضة من أجل إدماج الشباب وتعليم المواطنة وحقوق الانسان، كما قدم الشكر لدولة الإمارات لاستضافتها لهذا الحدث الهام .
 
وذكر المحافظ أن القاهرة عاصمة مصر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فضلا عن كونها من أكبر التجمعات العمرانية في الوطن العربي والقارة الافريقية وعلى مستوى العالم ، وتشهد نمواً سكانياً واسع النطاق حيث تعد المدينة رقم 6 عالمياً من حيث عدد السكان في إقليم القاهرة الكبرى والذي فاق 20 مليون نسمة مما يضع على عاتق المحافظة مسئولية التخطيط السليم لنمو حضري مستدام ، كما تساهم القاهرة بأكثر من 30% من إجمالي الناتج المحلي القومي ، كما أنها تستقطب أعداداً كبيرة من المهاجرين والنازحين إليها من المحافظات الأخرى سعياً لتحسين أوضاعهم الاقتصادية ، كما أنها تتميز بتنوع ثقافي واجتماعي وعمراني كبير خاصة وأنها تحتضن القاهرة التاريخية التي تعد واحدة من أبرز المناطق الأثرية .
 
وأضاف المحافظ أن هذه التحديات فرضت على المحافظة ضرورة الاعتماد على أساليب مبتكرة لمواجهة التحديات التي رافقت هذا التوسع الحضري غير المسبوق من خلال النهوض بسياسات وبرامج منصفة وداعمة لكافة الفئات السكانية مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع مشاركة المجتمع المدني وهو ما كان واضحاً في التعامل مع المناطق العشوائية الغير آمنة حيث استطاعت تطوير ما يقارب 50% من المناطق العشوائية الغير آمنة ، وتم تسكين أكثر من 20 ألف أسرة في مجتمعات حضرية ومستدامة متكاملة ووضع آلية لإدارة هذه المجتمعات بمشاركة المواطنين .
 
وأشار المحافظ إلى أنه تم إشراك المواطنين في مناقشة القوانين المتعلقة بالحفاظ على هوية المدينة كتشكيل اتحاد شاغلين لعقارات وشوارع القاهرة التاريخية ، كما يتم عقد مؤتمر للشباب بصورة دورية .
 
وأضاف المحافظ أن العاصمة استضافت ورشة العمل الأولى لإعداد دليل المدن العربية للإدماج الحضري والذي يعد خطوة هامة لتحقيق المساواة والادماج الحضاري اللازمين لاقامة مجتمعات مستدامة وشاملة للجميع ، مشيراً إلى أنه سيتم استثمار المجهود الذي وضع في الدليل للعمل على تطبيقه للاستفادة بما ورد فيه لجعل مدننا أكثر شمولاً ونمواً .
 

القاهره

العشوائيات

تطوير العشوائيات

الاقتصاد المصري

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه

سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه

"سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟

"سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى

كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة