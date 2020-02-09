محافظ البحر الأحمر يكشف تفاصيل إقالة رئيس قرية الزعفرانة

كتب محمد شرقاوى

قال محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، إنه قرر إقالة رئيس قرية الزعفرانة بمدينة رأس غارب، وذلك فى جولة مفاجئة إلى قرية الزعفرانة، بسبب تدنى مستوى النظافة داخل القرية، وتجمع مياه الأمطار، ووجود العديد من التعديات، وورش صيانة سيارات للنقل الثقيل، وورش إصلاح الكاوتش على الطريق الرئيسى للقرية، وتقوم هذه الورش بإلقاء مخلفات الكاوتش على الطريق الذى يتسبب فى العديد من الحوادث.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم المذاع على قناة "on e"، تقديم خالد أبو بكر، أنه منذ توليه، طلب من جهاز المرور الأماكن التي يحدث بها حوادث باستمرار، للعمل على حلها، مضيفا أن قرر نزول محافظة القاهرة عن طريق الصحراوى بدلا من ركوب الطائرة لمعرفة ماذا يحدث في الطريق، وهو في طريقة لمحافظة البحر الأحمر، وعند طريق الزعفرانة شاهدت مشهد لا يرتقى بمستوى المحافظة ومصر، مؤكدا أنه قرر في الحال إقالة رئيس قرية الزعفرانة، بسبب منظر سيئ للغاية.

وكان المحافظ كلف رئيس مدينة رأس غارب بفحص تراخيص هذه الورش، موجهًا بتمهيد وتوسعة الطريق المؤدى إلى مدخل المحافظة بقرية الزعفرانة من المدخل الشمالي.

وأكد محافظ البحر الأحمر، أنه لن يسمح بوجود أى مخالفات، مشددًا على أنه يولى ملف النظافة اهتماما كبيرا، وغير مقبول وجود أى قمامة بالمدن والقرى، أو تقصير فى حق المواطن، مشيرًا إلى أن زياراته المفاجئة مستمرة للمصالح الحكومية وفى أوقات مختلفة.

وكان تفقد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، الخميس الماضى، مستشفى الغردقة العام، لمراجعة الملاحظات السلبية التى وجه بتلافيها، خلال زيارته السابقة للمستشفى.