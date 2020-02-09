محافظ البحر الأحمر يتفقد رأس غارب ويوجه بتطوير الشاطئ العام والمستشفى المركزى

وكلف المحافظ رئيس مدينة رأس غارب اللواء إيهاب رأفت، بتطوير مدخل قرية الزعفرانة، ورفع مستوى النظافة، وإزالة التعديات الموجودة على الطريق، والتى رصدها خلال زيارته المفاجئة للقرية وأقال رئيس القرية بسببها.

وأكد محافظ البحر الأحمر خلال زيارته التفقدية داخل مستشفي رأس غارب المركزي علي ضرورة الاهتمام بالطاقم الطبي وتوفير كافة الاجهزة والمعدات الطبية التي تحتاجها المستشفي ، لحين افتتاح المستشفي الجديد خلال الربع الثاني من هذا العام .

وفي هذا الصدد أكد دكتور تامر مرعي ، وكيل وزارة الصحة بأنه يعمل علي سد العجز في الأطباء من خلال استقدام العديد من القوافل الطبية للكشف علي الحالات المرضية بالمدينة ، مشيرا الي ان الشركةالعامة البترول قامت بتوفير خمسة أجهزة تكييف للمستشفي بالمشاركة المجتمعية.

وتفقد حنفي، الكورنيش والشاطئ العام لمتابعة الموقف التنفيذي لتطويره ، مؤكدة علي ضرورة عمل وتجهيز الكورنيش بما يليق بأهلينا ؛ مشيرا الا ان الكورنيش والشاطئ العام هما المتنفس الوحيد بالمدينة، واكد علي رئيس مجلس المدينة بضرورة عمل مقايسة تقديرية لتركيب الانترلوك بطول الكورنيش ؛ علي ان يتم تطوير الشاطئ العام بالتزامن مع تطوير الكورنيش ، مؤكدا بان اهالي رأس غارب يستحقون شاطئ عام يليق بهم .

وعلي هامش هذه الزيارة قام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بتفقد أعمال التطوير التي تتم بميدان المجمع التجاري والذي سيكون عبارة عن مجسم برج طاقة رياح مضاء بالطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة ليكيلا لطاقة الرياح، كما تفقد أيضا المخبز السياحي والمحلات التحارية المحيطة به للتأكد من مدي جاهزيتها قبل طرحها في مزاد علني ، بالإضافة الي تفقد موقف الاجرة بعد تطويره وقاعة المؤتمرات واستراحة المغتربين بالمدينة ، واختتم محافظ البحر الأحمر زيارته بتفقد محطة المعالجة الثنائية بالمدينة.

رافق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب والدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر والمهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين و ياسر بخيت وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، بالإضافة الي العديد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.