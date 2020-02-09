محافظ الإسماعيلية يوجه بتكثيف الرقابة التموينية والصحية على محال بيع اللحوم

الإسماعيلية – السيد فلاح

أكد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية والصحية على جميع محلات الجزارة وبيع اللحوم بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها حرصًا على التأكد من سلامة المعروض منها بالأسواق، كما وجه محافظ الإسماعيلية تعليمات لمديرى مديريات الطب البيطرى والصحة والتموين والتجارة بمتابعة جميع محلات الجزارة والتنبيه بتغطية اللحوم المعروضة للبيع وإلتزام جميع التجار بالتعليمات.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانيه التي قام بها محافظ الإسماعيلية للحديقة والتي رافقه خلالها المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد وووائل حمزة، رئيس مركز ومدينه الإسماعيلية وأحمد الأسناوى، رئيس حي ثالث وعدد من القيادات التنفيذية لمتابعة وتفقد الوضع العام للحديقة ومناقشة مقترحات تطويرها علي الطبيعة.