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محافظ الإسماعيلية يوجه بتكثيف الرقابة التموينية والصحية على محال بيع اللحوم

الأحد، 09 فبراير 2020 07:04 م
محافظ الإسماعيلية يوجه بتكثيف الرقابة التموينية والصحية على محال بيع اللحوم اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أكد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية والصحية على جميع محلات الجزارة وبيع اللحوم بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها حرصًا على التأكد من سلامة المعروض منها بالأسواق، كما وجه محافظ الإسماعيلية تعليمات لمديرى مديريات الطب البيطرى والصحة والتموين والتجارة بمتابعة جميع محلات الجزارة والتنبيه بتغطية اللحوم المعروضة للبيع وإلتزام جميع التجار بالتعليمات.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانيه التي قام بها محافظ الإسماعيلية للحديقة والتي رافقه خلالها المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد وووائل حمزة، رئيس مركز ومدينه الإسماعيلية وأحمد الأسناوى، رئيس حي ثالث وعدد من القيادات التنفيذية لمتابعة وتفقد الوضع العام للحديقة ومناقشة مقترحات تطويرها علي الطبيعة.

كما تفقد محافظ الإسماعيلية لإحدى محلات الجزارة بحى ثالث أثناء جولته الميدانية بالحى ، كما وجه  اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بسرعة إعداد خطة تنفيذية ومقايسة تقديرية لتطوير ورفع كفاءة جميع منشآت حديقة الخالدين بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث من أجل الحفاظ علي المظهر الحضاري  والجمالي للحديقة وإجراء كافة أعمال الصيانة اللازمة لها لاعتبارها متنفس عام للمواطنين.

 

 

 

 


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محلات الجزارة

بيع اللحوم

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