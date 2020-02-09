محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروع مجمع الورش الحرفية الجديد بالمستقبل.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

أجرى اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بزيارة ميدانية لمشروع مجمع الورش الحرفية والصناعات الصغيرة الجديد الذى يجرى تنفيذه جنوب المنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمنطقة مدينة المستقبل والتى رافقه خلالها المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ واللواء تامر سعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد ووائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والمهندس أسامة عبد العزيز، مدير عام التخطيط العمرانى والمهندس محمد إسماعيل، مدير عام المشروع وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك لمتابعة وتفقد ما يجرى تنفيذه من أعمال استكمال المرحلة الثانية من مشروع مجمع الصناعات الحرفية ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذه بالكامل نهاية شهر يونيه القادم 2020 وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد لإنهاء المشروع.

ويجرى تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع بالمساحة المخصصة له داخل نطاق المنطقة الحرة العامة الاستثمارية على مساحة إجمالية قدرها 25 فدانًا بما يوازى 105000 متر مربع، ويتضمن إقامة 264 ورشة مختلفة المساحات تشمل الصناعات الحرفية إضافة إلى 70 محلًا تجاريًا متنوع الأنشطة و7 كافتيريات ومسجد ودورات مياه ووحدات أمن ونقطة شرطة وإطفاء وإسعاف ومطعم ومبنى إدارى وقد بلغت نسبة تنفيذ أعمال المشروع بالكامل إلى ما يزيد عن 70 % حيث تم الانتهاء من تجهيز وإعداد 200 ورشة أصبحت جاهزة لتسليمها للمنتفعين قريبًا جدًا.

وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو 100 مليون جنيها، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل بهدف نقل جميع الورش الحرفية من داخل المدينة إلى الموقع الجديد من أجل الحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى والجمالى للإسماعيلية.

وشدد محافظ الإسماعيلية على جميع ممثلى الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من تنفيذ آليات التعامل فى إدارة المشروع وكيفية تنفيذ المستهدف له لنقل الورش المقلقة للراحة من داخل المدينة ووسط الكتلة السكنية إلى الموقع الجديد وسرعة انهاء المشروع فى التوقيت المحدد له لا سيما أنه تم الانتهاء من جميع أعمال المرافق والبنية الأساسية والإنشاءات.

وطال هذا المشروع انتظار تحقيقه لسنوات طويلة حتى يتم القضاء تمامًا على مشكلة الورش المقلقة للراحة من وسط المدينة والحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى وحماية البيئة.

ومن جانب آخر، أكد محافظ الإسماعيلية، على حتمية الإسراع فى الانتهاء من وضع خطة تنفيذية لتطوير ورفع كفاءة جميع منشأت نادى المنتزه بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث على أن يتم عرض تلك الخطة على المحافظ خلال أسبوع على الأكثر وذلك بالتعاون التام مع الغرفة التجارية ومديرية التموين وحتى يتسنى البدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية للتطوير.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية لمحافظ الإسماعيلية لنادى المنتزه ويرافقه خلالها المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ وكلًا من اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة ووائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وممثلى أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية.

وخلال الزيارة التقى محافظ الإسماعيلية بمجموعة من الشباب وأصحاب الكرفانات حيث أكد علب انه لابد من إعادة تخطيط تتواجد بها الكرفانات ورفع كفاءتها مع الأخذ فى الاعتبار تقنين أوضاعها وتوفير كافة الخدمات الأساسية والضرورية لتقديم الخدمة بالشكل الحضارى للمواطنين مشيرًا إلى أن هدفنا الأساسى هو خدمة المواطن والحفاظ على الشكل الحضاري.

من ناحية أخرى أجرى محافظ الإسماعيلية زيارة ميدانية لمقر مشروع سوق الجملة الرئيسى للخضر والفاكهة بمدينة المستقبل والتى رافقه خلالها المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد ووائل حمزة، رئيس المركز والمدينة والمهندس مصطفى أبو حديد، نائب رئيس الغرفة التجارية وجلال أبو الطاهر ومحمد مطرب زهران، رئيس مجلس إدارة مشروع سوق الجملة وعدد من ممثلى الغرفة التجارية بالمحافظة.

وتفقد محافظ الإسماعيلية خلال الجولة منشآت سوق الجملة وأعمال التوسعات الجديدة التى يجرى تنفيذها بالسوق، كما تفقد مجمع عنابر التبريد للخضر والفاكهة التى يجرى تنفيذها بالسوق.

كما التقى محافظ الإسماعيلية خلال الزيارة بعدد من تجار الخضار وأعضاء مجلس إدارة السوق وعقد اجتماعًا بهم ناقش خلاله مقترحاتهم لتطوير السوق كما استمع لكافة مطالبهم ومشكلاتهم التى عد بدراستها وايجاد الحلول المناسبة لها.

وأكد "بشارة" على أنه لابد من إيجاد آليه خاصة لسد الفجوة فيما بين أسعار سوق الجملة وأسعار التجزئة من أجل الحفاظ على ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين جميعًا، وأشار إلى أنه لابد من التوسع فى إنشاء مشروعات للصناعات الغذائية القائمة على استثمار منتجاتنا من الخضر والفاكهة وتحقيق الاستثمار الأمثل لها.