محافظ أسيوط يتفقد مدرستى الأمل الابتدائية للصم وضعاف السمع والخباط الثانوية بنات

أسيوط فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مدرستى الأمل الابتدائية للصم وضعاف السمع والخباط الثانوية بنات بمدينة أسيوط لمتابعة سير العملية التعليمية تزامناً مع بداية الفصل الدراسى الثانى وذلك بحضور صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد البشير رئيس حى غرب والدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم وعبد الناصر حامد مدير التعليم العام ومحمد عبد المحسن مدير عام الجهاز التنفيذى بالمديرية وعماد الدين محمود مدير إدارة التعليم الثانوى بالمديرية وعلى خميس مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية وعدد من قيادات التعليم بالمحافظة.

بدأ محافظ أسيوط جولته بزيارة مدرسة الأمل الابتدائية للصم وضعاف السمع للإطمئنان على انتظام العملية التعليمية فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى وحضر طابور الصباح وتحية العلم وسط تفاعل وفرحة من الطلاب والعاملين بالمدرسة موجها كلمة للطلاب– مع ترجمة بلغة الاشارة للطلاب - حثهم فيها على التركيز والاجتهاد لتحقيق التفوق الدراسى ومواجهة الصعاب لتحقيق الاهداف المنشودة وتحقيق التنمية المستدامة معلنا دعمنه الكامل للطلاب والعاملين لمساعدتهم على تأدية رسالتهم كما تفقد المطبخ وصالة الطعام للاطمئنان على الخدمات المقدمة للتلاميذ وشدد على أهمية النظافة مشيدا بالروح المعنوية العالية لدى الطلاب والعاملين بالمدرسة لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالأنشطة المدرسية لاستغلال طاقات الطلاب بصورة إيجابية وغرس روح الولاء الانتماء لديهم.

وواصل المحافظ جولته التفقدية بزيارة مدرسة الخياط الثانوية بنات ولاحظ بعض الطالبات يقمن بتقليم الاشجار وشكرهن على اهتمامهن بتجميل حديقة المدرسة والحرص على نظافتها كما قام بمتابعة الدراسة داخل الفصول ووزع أجهزة التابلت على طالبات الصف الأول الثانوى وطالبهن بضرورة الحفاظ عليه والإستفادة من الإمكانيات التى تتيحها المنظومة التعليمية الجديدة فى تنمية المهارات العلمية من خلال البحث واستقصاء المعلومات وتنمية ملكة الابداع ومهارات التفكير كما تحاور معهن للاطمئنان على عدم وجود أى معوقات وحثهن على الاجتهاد فى الدراسة لتحقيق التفوق مؤكداً أن المحافظة حريصة على دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للتحصيل الدراسى للطلاب تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير العملية التعليمية بكافة أركانها.

وشدد المحافظ خلال الجولة على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل المدارس والصحة البيئية داخل وخارج أسوار المنشأة التعليمية وتنظيم ندوات وانشطة التثقيف الصحى لإرشاد الطلاب على اتباع الأساليب الصحية السليمة كما وجه رؤساء المراكز والأحياء بالمرور على كافة المدارس بنطاق المحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية والحرص على توفير مناخ تعليمى جيد للطلاب فضلا عن تكثيف حملات النظافة بالمناطق المحيطة بالمدارس وإزالة الإشغالات لتحقيق الإنضباط وخلق بيئة تعليمية جيدة.

وقال صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم أن المحافظ أطمأن خلال جولته على سير العملية التعليمية واستعداد مدارس المحافظة البالغ عددها 2806 مدرسة حكومية وتجريبية تضم قرابة مليون و150 ألف طالب وطالبة ووجه بضرورة وضع خطة لكل مدير إدارة تعليمية للمرور على المدارس وتفقد الأوضاع بها لبدء عملية تعليمية فعالة.



تفقد المدراس لمتابعة سير العملية التعليمية



تفقد المدراس لمتابعة سير العملية التعليمية



تفقد المدراس لمتابعة سير العملية التعليمية



تفقد المدراس لمتابعة سير العملية التعليمية



تفقد المدراس لمتابعة سير العملية التعليمية



تفقد المدراس لمتابعة سير العملية التعليمية