محافظ أسوان يشهد الإحتفال باليوم العالمى للتعليم.. صور

حضر الإحتفال الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات المديرية ، وأيضاً ميرفت السمان منسق مدن التعلم والمدارس المنتسبة لليونسكو ، ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية شكره للقائمين على منظومة التعليم بالمحافظة ، وأيضاً لفريق العمل لمنسقى مدن التعلم ، مؤكداً على أن ما يشهده مجال التعليم والتعلم من تحقيق إنجازات متعددة يجعلنا نشعر بالفخر والإعتزاز ، وخاصة أن أسوان تعتبر هى المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التى تنتمى لشبكة مدن التعلم التابعة لمنظمة اليونسكو.

وأشاد أشرف عطية باللوحة والجدارية الفنية التى قام بتنفيذها أبنائنا الطلاب من مدينتى طوكيو وأسوان بنفس الألوان المبهجة والتناسق والرؤية فى الدمج بين الحضارتين المصرية واليابانية ليؤكد ذلك على مدى الوعى والفكر والإبتكار لديهم ، ولاسيما على أن مشاركة هذه اللوحة الفنية فى دورة الألعاب الأولمبية 2020 والتى ستقام باليايان يعتبر أكبر ترويج وتسويق سياحى لأسوان ورفع إسمها عالياً على المستوى الدولى ، معرباً عن سعادته لما شهده من التنظيم الرائع والراقى للكرنفال الطلابى والمجهود الكبير الذى سبقه فى الإعداد والتجهيز وهو الذى يجعلنا نقف بجانب أى تميز بإعتباره إضافة للكيان التعليمى الذى نعتز به دائماً.

ومن جانبها أوضحت مرفت السمان بأن هناك تؤامة تعارف بين مدرستى السلام وأوريو حيث تم من خلال ذلك تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التى أرتبطت بأهداف التنمية المستدامة على مدار عام كامل ، وتناول الطلاب الأنشطة التى تعزز الهدف الرابع للتنمية والذى تمثل فى تحقيق التعليم الجيد والشامل وأهداف المساواة والمؤسسات القوية ، كما تم بالتوازى تنظيم مجموعة من الأنشطة وورش العمل التى تهدف للترويج السياحى ، لافته بأنه أختتمت هذه الأنشطة برسم جدراية مشتركة تعبر عن التواصل وتحمل رسائل المستقبل المشترك حيث يصل طولها إلى 150 × 360 سم ، وقام طلاب مدرسة طوكيو برسم نصف الجدارية ، ثم قاموا بإرسالها لطلاب مدرسة السلام لإستكمال النصف الأخر ثم عودتها لطوكيو مرة أخرى.

وأضافت منسقة المدارس المنتسبة لليونيسكو بأن الجدارية تبرز أهم ما تتميز به اليابان ، بجانب أهم المعالم السياحية والتنموية بمصر من السد العالى ومشروع الطاقة الشمسية والتراث الأسوانى الأصيل وإشارة للدمج بين الطلاب ذوى القدرات الخاصة والأسوياء وذلك كله فى ظل تبادل الخبرات فيما بين الطلاب بالمدرستين .



الإحتفال باليوم العالمى للتعليم



الإحتفال باليوم العالمى للتعليم



الإحتفال باليوم العالمى للتعليم