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متخليش الحموضة تأثر عليك..اعرف إزاى تتخلص منها

الأحد، 09 فبراير 2020 09:00 م
متخليش الحموضة تأثر عليك..اعرف إزاى تتخلص منها الحموضة-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الحموضة واحدة من أبرز المشاكل الصحية التي يعانى منها الكثيرون وهى عبارة عن رجوع الأحماض والمواد الكيميائية التي تفرزها المعدة ما يسبب ألمًا شديدًا وحرقًا في المعدة وعدم القدرة على تناول الطعام، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها لعلاج الحموضة وهى:

نصائح لعلاج الحموضة

1:ينصح بتجنب تناول الأطعمة الدهنية والمقليات والوجبات السريعة، حيث إنها تزيد من خطر الإصابة بالحموضة الشديدة وحرق المعدة.

2:تجنب الافراط في تناول السكريات حيث إنها تزيد من حموضة المعدة ما يزيد من حرق المعدة والالتهاب الشديد.

3:تجنب تناول المشروبات التي تحتوى على نسبة عالية من الكافيين مثل القهوة والنسكافية، حيث إنها تزيد من الحموضة والتهاب المعدة، وينصح باستبدالهم بالمشروبات الصحية مثل الشاي الأخضر والينسون والبابونج.

4:إذا كنت تعانى من مرض السمنة ينصح بإنقاص الوزن والتخلص من الوزن الزائد حيث إنه يزيد من خطر الإصابة بالحموضة وحرق المعدة.

5:ينصح بالحد من التوتر والضغط العصبى، حيث إنه يزيد من الحموضة والتهابات المعدة والقولون العصبى.

6:ينصح بتقسيم وجبات اليوم على خمس وجبات بكميات قليلة بدلاً من تناول 3 وجبات بكميات كبيرة حتى لا تزيد من الحموضة والالتهاب الشديد.

7:ينصح مرضى الحموضة والتهاب المعدة، بتجنب التدخين حيث إنه يؤثر على صحة الجسم والجهاز الهضمى ويزيد من الحرق والحموضة.

8:ينصح بتجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة، حيث إنه يزيد من الالتهاب الشديد وحموضة المعدة، وبذلك فعليك تناول الطعام قبل النوم بساعتين.

9:تجنب تناول ارتداء الملابس الضيقة على المعدة حيث إنها تزيد من الحرق والحموضة.

10:ينصح بالابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من البهارات والتوابل الحارة، حيث إنها تزيد من الالتهاب والحموضة.

 


حموضة المعدة

الحموضة

التهاب

قرح

تقرحات

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