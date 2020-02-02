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أمراض يكشف عنها منظار الجهاز الهضمى.. تعرف عليها

الأحد، 02 فبراير 2020 10:00 ص
أمراض يكشف عنها منظار الجهاز الهضمى.. تعرف عليها امراض الجهاز الهضمى
كتبت هند عادل

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المنظار هو أحد الطرق التشخيصية التى يستخدمها الأطباء للكشف عن بعض الأمراض، ويستخدم منظار الجهاز الهضمى العلوى للكشف عن المشاكل الصحية الموجودة فى المرىء والمعدة والإثنى عشر والأمعاء الدقيقة، مثل الغثيان والقىء وألم البطن وصعوبة البلع ونزيف بالجهاز الهضمى.

ووفقا لتقرير لموقع مايو كلينك يستخدم منظار الجهاز الهضمى العلوى فى البحث عن أمراض وحالات مرضية معينة مثل فقر الدم أو النزيف أو الالتهاب أو الإسهال أو سرطانات بالجهاز الهضمى.

كما يمكن أن يكون هذا النوع من المناظير أحد الطرق العلاجية، حيث يمكن للطبيب أن يُمرر أدوات خاصة عبر منظار داخلى لعلاج مشكلات فى الجهاز الهضمى، مثل توسيع المرىء الضيق أو إزالة جسم غريب.

وقد يستخدم منظار الجهاز الهضمى العلوى لالتقاط صور خاصة لجدار المرىء أو المعدة، وهو ما يساعد أيضا فى الحصول على  صور لأعضاء من الجسم يصعب الوصول إليها، مثل البنكرياس.

تستخدم مناظير الجهاز الهضمى العلوى نوعا خاصا من الضوء، والذى يساعد الأطباء فى اكتشاف الحالات مرضية خطيرة مثل سرطان البنكرياس.

مخاطر محتملة لعملية منظار الجهاز الهضمى:

قد يؤدى إجراء عملية منظار الجهاز الهضمى إلى الإصابة بنزيف خاصة إذا تم أخذ عينه من أى عضو من جسم المريض أو معالجة مشكلة الجهاز الهضمى، حالات نادرة مثل النزيف قد تتطلب نقل دم.

العدوى من المضاعفات المحتملة لعمليات منظار الجهاز الهضمى، ويمكن التغلب عليها والسيطرة عليها بتناول المريض أدوية مضادات حيوية.

 

اعراض إصابة المريض بمضاعفات بعد عملية منظار الجهاز الهضمى:

الحمى، ألم الصدر، ضيق التنفس، براز دموى، صعوبة فى البلع، ألم شديد أو مستمر فى البطن، القىء.


منظار

منظار الجهاز الهضمى

استخدامات منظار الجهاز الهضمى

امراض الجهاز الهضمى

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