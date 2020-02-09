سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 09:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا لـ25 حالة

الأحد، 09 فبراير 2020 08:50 ص
كوريا الجنوبية: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا لـ25 حالة الكشف عن فيروس كورونا
سول /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا المستجد) إلى 25 حالة.ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن سلطات الصحة العامة قولها إنه تم تأكيد إصابة امرأة كورية جنوبية يبلغ عمرها 73 عاما بالفيروس صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 25 حالة.

وذكرت السلطات أن أفراد أسرة المريضة الخامسة والعشرين زاروا مقاطعة "جوانجدونج" الصينية في الفترة من نوفمبر إلى 31 يناير، وتخضع المريضة حاليا للعلاج في مستشفى جامعة سيئول الوطنية في "بوندانج".

ويتم إجراء الفحوصات حاليا لـ 960 شخصا ظهرت عليهم الأعراض ذات الصلة، بزيادة قدرها 21 شخصا عن اليوم السابق.

وتستمر زيادة عدد المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا الجديد بعد أن قررت سلطات الصحة العامة في البلاد توسيع نطاق المرضى المشتبه في إصابتهم بالفيروس لتشمل أي شخص تظهر عليه الأعراض ذات الصلة، مثل الحمى وصعوبات التنفس، فى غضون 14 يوما من زيارته للصين، كما يُمكن إجراء الفحوصات للأشخاص الذين يشتبه الأطباء في إصابتهم بالفيروس بعد زيارتهم لبلاد أخرى غير الصين سجلت فيها حالات إصابة بالفيروس الجديد.

 

 


كوريا الجنوبية

كورونا

فيروس كورونا

الصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زى النهاردة.. إيفونا يتلاعب بدفاع الزمالك والأهلى يفوز بالقمة بهدفين

زى النهاردة.. إيفونا يتلاعب بدفاع الزمالك والأهلى يفوز بالقمة بهدفين

رجعوا التلامذة .. 54 ألف مدرسة تستقبل الطلاب في الترم الثانى

رجعوا التلامذة .. 54 ألف مدرسة تستقبل الطلاب في الترم الثانى

السيسى يلتقى سكرتير الأمم المتحدة..وجوتيريش يشيد بمكانة مصر

السيسى يلتقى سكرتير الأمم المتحدة..وجوتيريش يشيد بمكانة مصر

صور.. حضور كبير للطلاب فى الترم الثانى..والتعليم تؤكد انتظام الدراسة

صور.. حضور كبير للطلاب فى الترم الثانى..والتعليم تؤكد انتظام الدراسة

إنتر ضد ميلان.. الروسونيرى يتحدى كتيبة كونتى فى ديربى المليار يورو

إنتر ضد ميلان.. الروسونيرى يتحدى كتيبة كونتى فى ديربى المليار يورو

4 زيجات ملكية في شهر مايو.. أبرزها هارى وميجان وجابرييلا وندسور وتوم كينجستون

4 زيجات ملكية في شهر مايو.. أبرزها هارى وميجان وجابرييلا وندسور وتوم كينجستون

قوى البرلمان: دعم الدولة للمصانع المتعثرة ينهض بالصناعة وينقذ آلاف العمال

قوى البرلمان: دعم الدولة للمصانع المتعثرة ينهض بالصناعة وينقذ آلاف العمال

ننشر نص مشروع تعديل قانون مكافحة الإرهاب المقدم من الحكومة

ننشر نص مشروع تعديل قانون مكافحة الإرهاب المقدم من الحكومة

فتح باب الترشح اليوم لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالصحف القومية

فتح باب الترشح اليوم لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالصحف القومية

كل ما تريد معرفته عن الربط الكهربائى بين مصر والسعودية فى 9 معلومات

كل ما تريد معرفته عن الربط الكهربائى بين مصر والسعودية فى 9 معلومات

أول دليل على وجود نمط محدد لموجات الراديو الغامضة على الأرض

أول دليل على وجود نمط محدد لموجات الراديو الغامضة على الأرض

زوجة فى دعوى طلاق: "حدفنى بالسكينة فى عينى فاصابنى بعاهة مستديمة"

زوجة فى دعوى طلاق: "حدفنى بالسكينة فى عينى فاصابنى بعاهة مستديمة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة