كوريا الجنوبية: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا لـ25 حالة

سول /أ ش أ/

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا المستجد) إلى 25 حالة.ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن سلطات الصحة العامة قولها إنه تم تأكيد إصابة امرأة كورية جنوبية يبلغ عمرها 73 عاما بالفيروس صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 25 حالة.

وذكرت السلطات أن أفراد أسرة المريضة الخامسة والعشرين زاروا مقاطعة "جوانجدونج" الصينية في الفترة من نوفمبر إلى 31 يناير، وتخضع المريضة حاليا للعلاج في مستشفى جامعة سيئول الوطنية في "بوندانج".

ويتم إجراء الفحوصات حاليا لـ 960 شخصا ظهرت عليهم الأعراض ذات الصلة، بزيادة قدرها 21 شخصا عن اليوم السابق.

وتستمر زيادة عدد المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا الجديد بعد أن قررت سلطات الصحة العامة في البلاد توسيع نطاق المرضى المشتبه في إصابتهم بالفيروس لتشمل أي شخص تظهر عليه الأعراض ذات الصلة، مثل الحمى وصعوبات التنفس، فى غضون 14 يوما من زيارته للصين، كما يُمكن إجراء الفحوصات للأشخاص الذين يشتبه الأطباء في إصابتهم بالفيروس بعد زيارتهم لبلاد أخرى غير الصين سجلت فيها حالات إصابة بالفيروس الجديد.