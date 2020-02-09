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الأحد، 09 فبراير 2020 05:27 م
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كندا تعلن إرسال طائرة لإجلاء دفعة جديدة من الكنديين من ووهان

الأحد، 09 فبراير 2020 05:27 م
كندا تعلن إرسال طائرة لإجلاء دفعة جديدة من الكنديين من ووهان وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامباين
أ ش أ

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أعلن وزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامباين، اليوم الأحد ، أن طائرة ثانية غادرت إلى الصين لإحضار دفعة أخرى من الكنديين من مدينة ووهان بسبب انتشار فيروس كورونا.وقال إن قائمة الركاب لا تزال قيد الحصر لكنه يتوقع أن تكون رحلة الطيران العارض ممتلئة عندما تغادر ووهان.

وقال شامبيان "الطائرة ستغادر في العاشر من فبراير (الإثنين) لتعيد المجموعة الأخيرة من الكنديين الذين يريدون إعادتهم إلى الوطن في الحادي عشر من نفس الشهر."

ووصلت أول مجموعة من الكنديين إلى قاعدة عسكرية في ترينتون بمقاطعة أونتاريو يوم الجمعة الماضي، وتقل 176 شخصا من المدينة التي تخضع للحجر الصحي منذ أسابيع بينما تحاول السلطات الصينية احتواء انتشار فيروس كورونا الجديد. ورفعت المجموعة الثانية التي وصلت إلى كندا على متن رحلة أمريكية المجموع إلى 215 شخصا.

ويتواجد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في قاعدة ترينتون العسكرية لمدة 14 يوما للتأكد من عدم مرضهم وعدم نشر العدوى في جميع أنحاء البلاد.

 

 


كندا

فيروس كورونا

كورونا

ووهان

الصين

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