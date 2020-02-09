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قضية رشاوى قطر لبنك باركليز تصل إلى المرحلة الحاسمة بعد 4 أشهر من المحاكمة

الأحد، 09 فبراير 2020 11:06 ص
قضية رشاوى قطر لبنك باركليز تصل إلى المرحلة الحاسمة بعد 4 أشهر من المحاكمة حمد بن جاسم وتميم وفضيحة بنك بركليز
وكالات

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فى المرافعات الختامية لمحامى المتهمين فى قضية كبار المصرفيين السابقين في بنك باركليز، وصف جون كيلسى محامى الدفاع عن المتهم روجر جنكنز، الذى يطلق عليه تسمية "حارس البوابة"، لقيامه بدور الوسيط فى عقد الصفقات مع رئيس الوزراء القطرى السابق، حمد بن جاسم، بأن جلسات المحاكمة مرتبكة للغاية، بحيث يمكن تشبيهها بـ"حقل تتخبط فيه أرانب مريضة بعضها ببعض".
 
 
وبحسب موقع العربية نت نقلا عن تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، ذكر المحامى فى مرافعته أمام هيئة المحلفين بمحكمة أولد بيلى البريطانية الشهيرة، أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO طرح معطيات خاطئة، على مدار الأشهر الأربعة الماضية (أى منذ بداية جلسات المحاكمة)، فيما يعكس حالة من "سوء الفهم الكامل للعقلية التجارية".
 
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وواصل كيلسى قائلاً: "ربما تعتقدون أن الكثير من الأرانب البرية (الأطروحات التى ذكرها ممثلو الادعاء عن مكتب SFO)، صحيحة لكن حقيقة ما حدث "هو أن جميع الأرانب اصطدمت ببعضها البعض، وتبين أن جميعها مصابة بفيروس قاتل"، وفق تعبيره.
 
وكانت جلسات المحاكمة بدأت في أوائل أكتوبر، وتشارف على بلوغ مراحلها النهائية، حيث من المقرر أن تبدأ هيئة المحلفين مرحلة مناقشة الأحكام، خلال الأسبوعين المقبلين، وتعد تلك القضية أول محاكمة جنائية فى المملكة المتحدة تتعلق بمخالفات ارتكبها مسؤولون تنفيذيون في القطاع المصرفي خلال الأزمة المالية.
 
باركليز حمد بن جاسم وروجر جينكينز
باركليز حمد بن جاسم وروجر جينكينز

ضغوط ورسوم إضافية لحمد بن جاسم

ووجه ممثلو الادعاء اتهامات بالاحتيال، تصل مدة عقوبتها القصوى السجن 10 سنوات، وتشمل ارتكاب المتهمين، وهم ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في باركليز بالاحتيال والتدليس في محررات رسمية من أجل دفع رسوم إضافية سرية إلى شركات صندوق الثروة السيادى القطرى، ورئيس الوزراء القطرى السابق حمد بن جاسم، استجابة لضغوط مارسها الأخير ، مقابل الموافقة على مساهمة الصندوق القطرى فى رأسمال بنك باركليز، مستغلاً مساعى المسؤولين السابقين للحصول على رؤوس الأموال من أجل تجنب تأميم البنك في ذروة الأزمة المالية عام 2008.

 

اتفاقيتان وهميتان

كما قام البنك بالحصول على استثمارات من الصندوق السيادي القطري ومستثمرين أجانب آخرين بلغت قيمتها 11.2 مليار جنيه إسترليني. لك ودفع المسؤولون التنفيذيون السابقون رسوما إضافية إلى الجانب القطري، عبر اتفاقيتي "خدمات استشارية" صوريتين دون علم باقى المستثمرين، الذين حصلوا على عائدات أقل.

 
ويتهم مكتب SFO جنكنز ومتهمين آخرين هما توم كالاريس، المدير التنفيذي السابق لقسم الثروة بباركليز، وريتشارد بوث، المدير التنفيذي السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوربية بالبنك، بالكذب على الأسواق المالية عبر عدم الإفصاح بشكل صحيح عن حقيقة مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني تم دفعه لشركات قطرية، من بينها شركة مملوكة لحمد بن جاسم وأسرته في أحد الملاذات الآمنة. ووصف ممثل الادعاء عن مكتب SFO هذا الإجراء بأنه كان مجرد وسيلة غير شريفة لتلبية مطالب ومساومات القطريين للحصول على رسوم إضافية مبالغ فيها مقابل ضخ الأموال في باركليز.
 
في المقابل، يجادل محامى جنكنز بأن بنك باركليز استفاد من الاتفاقيتين المشار إليهما وأنهما تم توقيعها بشكل رسمى وبدراية من القسم القانوني في بنك باركليز آنذاك، ساعيا إلى إثبات أن دليل الاتهام الذي يستند إليه الادعاء تم في إطار قانونى.
 
في حين علق إد براون كبير ممثلى الادعاء عن SFO على مرافعة كليسى، قائلا : إنه "لا توجد خدمات (استشارية) يمكن تحديدها حقا حتى يومنا هذا، بعكس ما يزعم الدفاع عن المتهم... على الرغم من توافر الحوافز لتحقيق ذلك".

نزاهة النظام المصرفي على المحك

إلى ذلك، أردف: إن "هذه القضية تدور فى الأساس حول الأكاذيب الواردة فى نشرات الاكتتاب والاشتراكات"، واختتم براون، تعقيبه أمام هيئة المحلفين، مدللا على فداحة الاتهامات بقوله: "يعتمد الجميع بطرق مختلفة على نزاهة وصدق النظام المصرفي في بريطانيا"، في إشارة إلى أن استجابة المتهمين لمساومات حمد بن جاسم والتدليس بتوقيع اتفاقيتي الخدمات الصوريتين يزعزع الثقة في النظام المصرفي البريطاني.

 
في المقابل، ينكر المتهمون الثلاثة ارتكاب أي مخالفة للقانون منسوبة إليهم، في تلك القضية التي شغلت المشهد المصرفي والمالي في بريطانيا على مدى أشهر.

 


قطر

بنك باركليز

روجر جنكنز

رئيس الوزراء القطرى

حمد بن جاسم

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