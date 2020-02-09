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و إزالة 156حالة تعدى على 1033 فدان

فيديو وصور.. محافظ أسيوط يستقبل وفد سياحي ويحث الشباب على المشاركة بالملتقى التوظيفى

الأحد، 09 فبراير 2020 01:09 م
فيديو وصور.. محافظ أسيوط يستقبل وفد سياحي ويحث الشباب على المشاركة بالملتقى التوظيفى محافظ أسيوط يلتقى وفد سياحى
أسيوط - ضحا صالح

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استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط؛ بديوان عام المحافظة وفداً سياحياً يضم 10سائحين متعددى الجنسيات على هامش زيارتهم لمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتنشيط الحركة السياحية وتنشيط رحلات زيارة دير المحرق بالقوصية ودير السيدة العذراء بدير درنكة "محطتى مسار رحلة العائلة المقدسة" بالمحافظة ،بحضور عثمان الحسينى مدير عام هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة.

وعبر محافظ أسيوط – خلال الاستقبال – عن سعادته لاستقبال الوفد السياحى وحرصه على زيارة المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة معلنًا دعمه الكامل لتطوير مسارات رحلة العائلة المقدسة وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة لتطوير المسار واستقبال السياح من كافة انحاء العالم كما قدم محافظ أسيوط للوفد السياحى بعض الكتيبات والاسطوانات المدمجة بمختلف اللغات لأهم الأماكن الأثرية والسياحية بالمحافظة وتاريخ محطات مسار رحلة العائلة المقدسة تنشيطاً للحركة السياحية .

واصطحب محافظ اسيوط الوفد السياحى لتفقد معرض الحرف والمشغولات اليدوية الخشبية بالديوان العام وعرض الصور الفوتوغرافية لأهم المشروعات القومية والافتتاحات بالمحافظة والمبادرات المجتمعية التى تم تنفيذها وبعض أنشطة وجولات المحافظ الميدانية.

وأشاد الوفد السياحى بكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذى لمسوه خلال زيارتهم للمحافظة واصفين زيارتهم لدير السيدة العذراء بدير درنكة بأنها زيارة لإحدى المحطات التاريخية والدينية الهامة كما اشادوا بالمنتجات والمعروضات اليدوية التى تعبر عن التراث الاسيوطى قائلين " نحن مغرمون بمصر وبالاماكن السياحية والاثرية بها " مؤكدين على تكرار زيارتهم للمحافظة مرة أخرى.

على جانب آخر، التقى محافظ أسيوط؛ مجموعة كبيرة من الشباب يمثلون مختلف قطاعات المجتمع بينهم جامعتى أسيوط والأزهر والأحزاب والنقابات والشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة وشباب الديوان العام والمحليات ضمن سلسة اللقاءات الشبابية التى يتم تنظيمها بديوان عام المحافظة للتواصل مع الشباب وفتح قنوات اتصال مباشرة وتبادل الرؤى والمقترحات وتسليط الضوء على المشكلات والقضايا وإتاحة الفرصة لهم لعرض مبادراتهم وتفعيل دورهم فى صنع القرار.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط، وحازم على وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط ، وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة، ورميح عبدالحسيب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعلى عبدالله مدير ادارة تشغيل الشباب بالمحافظة، وعبير عبدالغنى مسئول وحدة ذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.

بدأ اللقاء بالسلام الوطنى ثم كلمة المحافظ للترحيب بالحضور أعقبها كلمات للشباب لعرض ومناقشة عدد من القضايا والموضوعات معبرين عن شكرهم وتقديرهم لتنظيم مثل هذه اللقاءات للتعرف على المجهودات والأعمال التى يتم تنفيذها والخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة.

وحث المحافظ ؛ الشباب على المشاركة فى الملتقى التوظيفى الذى سيتم تنظيمه من الساعة 9صباحاً وحتى الـ 4 عصراً يوم الأربعاء القادم بمرسى حورس السياحى بحديقة الفردوس بحى شرق مدينة أسيوط بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة وبمشاركة أكثر من 30 شركة قطاع خاص من داخل المحافظة بهدف توفير فرص عمل للشباب الأسيوطى الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة أو بدون مؤهلات ؛ وذلك فى إطار جهود الدولة والقيادة السياسية للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤيةمصر 2030 مناشدًا الشباب بالتوجه إلى مقر الملتقى للمشاركة والتعرف على الوظائف والتدريبات المتاحة من الشركات المشاركة والتى تمثل مختلف المجالات.

من جانب آخر، تمكنت محافظة أسيوط من تنفيذ إزالة لـ 156 حالة تعدى على 1033فدان بمراكز وقرى المحافظة ضمن الموجة الـ 15 للإزالات واسترداد حق الشعب وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية والوحدات محلية وكافة الجهات المعنية.

وقال إنه تم إزالة هذه التعديات على أراضى أملاك الدولة خاصة التى لم يتقدم عنها طلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين والحالات التى لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة خلال حملات بإشراف السكرتير المساعد للمحافظة ضمن جهود المحافظة المبذولة لاسترداد "حق الشعب" والحفاظ على الرقعة الزراعية على أن يتم تسليم جميع الحالات بعد الإزالة لجهات الولاية.

وأضاف المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة إنه تم إزالة 156حالة تعدى على مساحة 1033 فدان ضمن الموجة الخامسة عشر للازالات بناءاً لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذى شدد على التصدى بجدية وحزم لأى شكل من أشكال التعديات سواء على الأراض الزراعية أو املاك الدولة والبرنامج الزمنى المعد لذلك موضحاً أنه تم سداد رسوم الفحص لعدد 210 حالة بمساحة 1699 فدان زراعة وجارى إصدار إشعارات المعاينة للسداد وجارى سداد رسوم الفحص لعدد 126حالة بمساحة 539 فدان زراعة وجارى إرسال 53 طلب تقنين لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (أسيوط الجديدة) بمساحة 235 فدان.

 

الموجة الـ 15 للإزالات (1)
الموجة الـ 15 للإزالات 

 

الموجة الـ 15 للإزالات (5)
الموجة الـ 15 للإزالات 

 

لقاء محافظ أسيوط بالشباب (7)
لقاء محافظ أسيوط بالشباب 

 

لقاء محافظ أسيوط بالشباب (2)
لقاء محافظ أسيوط بالشباب 

 

محافظ أسيوط يستقبل وفدا سياحياًمتعدد الجنسيات (1)
محافظ أسيوط يستقبل وفدا سياحياًمتعدد الجنسيات 

 

محافظ أسيوط يستقبل وفدا سياحياًمتعدد الجنسيات (3)
محافظ أسيوط يستقبل وفدا سياحياًمتعدد الجنسيات 

 

محافظ أسيوط يستقبل وفدا سياحياًمتعدد الجنسيات (6)
محافظ أسيوط يستقبل وفدا سياحياًمتعدد الجنسيات 

 


محافظ أسيوط

وفدا سياحي

تقارير مصرية

مسار رحلة العائلة المقدسة

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