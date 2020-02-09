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فيديو وصور.. تقدم الجيش السوري على عدة محاور

الأحد، 09 فبراير 2020 07:14 م
فيديو وصور.. تقدم الجيش السوري على عدة محاور قوات الجيش السورى
وكالات الأنباء

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رصدت كاميرا "سبوتنيك" جانبا من المعارك التي يخوضها الجيش السوري لتطهير الأوتستراد الدولي (حلب- دمشق). وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف حلب الجنوبي إن وحدات الجيش تخوض معارك عنيفة مستمرة على محاور شمال وشرق وجنوب طريق (M5) بريف حلب الجنوبي مع مسلحي تنظيمي "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" وحلفاء آخرين لهم.

ومن منطقة العيس الاستراتيجية التي وثقت "سبوتنيك" سيطرة الجيش السوري عليها، تظهر اللقطات جانبا من العمليات العسكرية إلى الشرق من تلة "العيس" والتي أسفرت عن تحرير عدد من البلدات والمواقع بينها البرقوم وكماري، وهذه الأخيرة تقع على الضفة الغربية للطريق الدولي (M5)، مع استمرار عمليات الجيش على محور بلدتي "الزربة" و"عرادة" شمالا.

ومع تقدم الجيش بدأت قطعان "جبهة النصرة" وحلفائها بالفرار نحو "معارة النعسان" وكفر حلب" في عمق مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية شمال إدلب.

وتعد بلدة "الزربة" التي سيطر عليها الجيش شمال "العيس"، نقطة مواصلات حيوية على الطريق الدولي (M5) كما تربط "الأتارب" غربا و"خلصة" شرقا وتفصلخا نحو 15 كيلومترا عن منطقتي "الراشدين4" و"خان العسل" اللتين تشكلان الحدود الشرقية والغربية لـ (M5) لحظة دخوله إلى مدينة حلب.

 

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سوريا

الجيش السورى

دمشق

حلب

الارهاب

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