فتاة سعودية توثق محاولة شاب منحها حبوب مخدرة والجهات الأمنية تلقى القبض عليه

كتبت ريهام عبد الله

أثار فيديو لفتاة سعودية، الجدل، بعد انتشر عبر مواقع السوشيال ميديا، ويظهر فيه صوت فتاة تتبع شاب في أحد الشوارع وأدعت أن الشاب عرض عليها حبوب مخدرة عبر الشارع، إلا أن محاولاته باءت بالفشل.

الفتاة عبر الفيديو، تتبع الشاب من ظهره، وأظهرت وجهه عبر الكاميرا، مشيرة إلى أنها التقطت وجهه، وستقدم فيه بلاغ للجهات المختصة.

الفيديو أثار جدلا بين مرتادى موقع تويتر، بين مؤيد ومعارض، إذ اكد البعض أن الفيديو لا يثبت شيئا بحق الشاب، مشددين على أنه لا يثبت أنه حاول منحها حبوب مخدرة، فيما أكد بعض المؤيدين، ودعموا موقف الفتاة وأشادوا بجرأتها بتسجيل وجهه لمنحها للجهات الأمنية، لمنع مثل هذه الحوادث وبيع الحبوب المخدرة في الشوارع مرة أخرى.



الشاب

ووثقت الفتاة المشهد عبر كاميرا تليفونها المحمول، وقالت :"هدا قاعد يعطينى حبوب، قدامكم ياناس قاعد يعطينى حبوب، قدام المحل، صورت وجهك، والله لارفع عليك بلاغ".

وفى سياق متصل أكد موقع سبق السعودى، أن الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية قد ألقت القبض على الشاب الذى ظهر في مقطع الفيديو المتداول، والذى صورته فتاة تدعي قيامه بإعطائها حبوبًا محظورة.

واستكملت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية بالقضية.