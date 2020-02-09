غلق وتشميع كافيه شهير بشارع مصدق بالدقى لإدارته بدون ترخيص.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أغلقت أجهزة حى الدقى بالجيزة، برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، كافية شهير بشارع مصدق بالدقى وإيداعها بمخازن الحى لإدارته بدون ترخيص، وذلك خلال حملة مكبرة بالتنسيق مع مسئولى رخص المحلات وشرطة المرافق وإدارة الاشغالات، وتم تنفيذ قرار الغلق والتشميع وقطع المرافق، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، كما تفقد رئيس الحى اليوم عدد من المدارس بالتزامن مع بدء الدراسة لمتابعة استعداد المدارس واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع نقل العدوى ونشر الوعى بين الطلاب.

وفى سياق أخر، يجرى حى العجوزة برئاسة اللواء هانى العنانى، أعمال تجديد المشايات بالسلم الكهربائي بأرض اللواء، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث تم تنفيذ حملة اشغالات على شارع المعتمدية بأرض اللواء، ورفع مخلفات وتجريد شارع ترعة الزمر بعد كوبري 26 يوليو، وهدم أعمال مباني مخالفة بشارع كرسون، وتجديد مشايات السلم الكهربائي بأرض اللواء، وعمل الصيانة الدورية للسلم الكهربائي بأرض اللواء.

ونفذ حى الدقى بالجيزة حملة بالتنسيق مع عدد من شباب الحى والجمعيات الأهلية، لتجميل الشوارع والميادين، من خلال رسم جداريات على الحوائط والأسوار لإضفاء مظهر جمالى على المكان، خاصة في الأماكن التي تم تطويرها، حيث عقد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى اجتماع تنسيقى قبل تنفيذ المبادرة، تم استعراض عدد من اللواحات التى يتم تنفيذها بشوارع الحى.

وشارك اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقي، الشباب وتم وضع برنامج ميدانى لنشر الوعى الفنى والثقافى وتنمية روح الولاء والانتماء والمشاركة المجتمعية، وتم تنفيذ أعمال النظافة والرسم على الحوائط والأسوار فى شارع التحرير وميدان سليمان جوهر وداخل منطقه داير الناحية، ما استقبله أهالى تلك المناطق بالترحيب لما له من مشهد حضارى.