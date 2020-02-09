عاطل يكشف عن مصدر تمويله بالأقراص المخدرة فى إمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف تاجر مواد مخدرة تم ضبطه، وبحوزته عددا من الأقراص المخدرة بإمبابة، أنه اعتاد ترويج المضبوطات على عملائه، مستخدما دراجة بخارية، واستخدامه هاتف محمول فى تحديد أماكن لقاء زبائنه بمحيط مسكنه، كما كشف المتهم عن مصدر حصوله على الأقراص المخدرة، وذلك من خلال عاطل، وأرشد عن هويته لرجال المباحث، وجارى إعداد الأكمنة للقبض عليه، كما اعترف بتخزين الأقراص المخدرة بمسكنه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد تورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة، وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته عدد من قطع الحشيش المخدر، قبل ترويجها على عملائه، واعترف المتهم أنه يتخذ من منطقة المنيب مسرحا لترويج بضاعته، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتم القبض على المتهم، بعد أن كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد اتجار عاطل، سابق اتهامه فى عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها.