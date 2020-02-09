عادل الجبير يستقبل الكاتب الفرنسى برينارد هنرى ليفى بالسعودية

كتب كامل كامل

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه فى ديوان الوزارة بالرياض اليوم، الكاتب والمفكر الفرنسى برينارد هنرى ليفي.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأبناء السعودية، "وأس" جرى خلال الاستقبال، تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وحضر الاستقبال، الوزير المفوض بوزارة الخارجية إيهاب بن محمد النجار.

وكان عادل الجبير وزير الدولة للشئون الخارجية، عضو مجلس الوزراء السعودي، قال إن الدستور الإيراني ينص على تصدير الثورة، فكيف لنا التفاوض مع طهران، لافتا إلى أن الخطاب لدى السلطات الإيرانية مزدوج وعليها تغيير سلوكها، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية.

وأضاف الجبير: يجب حل الأزمات والصراعات بالتنسيق والحوار، موضحا: العقوبات فرضت على إيران بسبب سلوكها في المنطقة وليس برغبة منا.

وذكر الجبير: لم نستهدف إيران لا بالصواريخ ولا بالميليشيات، لذا عليها التوقف عن هذا، مؤكدا أن الشعب الإيراني شعب معتدل تاريخيا لكن النظام اختطف الدولة.