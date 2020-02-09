سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 04:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عادل الجبير يستقبل الكاتب الفرنسى برينارد هنرى ليفى بالسعودية

الأحد، 09 فبراير 2020 03:26 م
عادل الجبير يستقبل الكاتب الفرنسى برينارد هنرى ليفى بالسعودية عادل الجبير يستقبل الكاتب الفرنسى برينارد هنرى ليفى بالسعودية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه فى ديوان الوزارة بالرياض اليوم، الكاتب والمفكر الفرنسى برينارد هنرى ليفي.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأبناء السعودية، "وأس" جرى خلال الاستقبال، تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وحضر الاستقبال، الوزير المفوض بوزارة الخارجية إيهاب بن محمد النجار.

وكان عادل الجبير وزير الدولة للشئون الخارجية، عضو مجلس الوزراء السعودي، قال إن الدستور الإيراني ينص على تصدير الثورة، فكيف لنا التفاوض مع طهران، لافتا إلى أن الخطاب لدى السلطات الإيرانية مزدوج وعليها تغيير سلوكها، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية.

وأضاف الجبير: يجب حل الأزمات والصراعات بالتنسيق والحوار، موضحا: العقوبات فرضت على إيران بسبب سلوكها في المنطقة وليس برغبة منا.

وذكر الجبير: لم نستهدف إيران لا بالصواريخ ولا بالميليشيات، لذا عليها التوقف عن هذا، مؤكدا أن الشعب الإيراني شعب معتدل تاريخيا لكن النظام اختطف الدولة.

 

 

 


عادل الجبير

السعودية

الممكلة العربية السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه

سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه

"سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟

"سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى

كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة