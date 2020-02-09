أ ش أ

أعلن متحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية المتمردة ، الليلة ، مسئوليتها عن حادث تفجير السيارة الملغومة الذى وقع فى وقت سابق اليوم جنوبى أفغانستان ، وأسفر عن مصرع 6 من أفراد الشرطة على الأقل، وفقا لمصدر أمنى محلي.

وذكر راديو "صوت أمريكا" ، فى نشرته باللغة الإنجليزية ، أن المتحدث باسم الحركة قال ، فى تدوينة عبر موقع (تويتر) ، إن الهجوم استهدف قاعدة للشرطة الأفغانية ، وأسفر عن مصرع أكثر من 10 أفراد.



وكان منفذ التفجير الانتحارى قد استخدم سيارة عسكرية من طراز "هامفي" كان يعتزم تفجيرها فى سوق رئيسى بإقليم هلمند.

,كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية، الخميس، أن مسلحين تابعين لحركة طالبان اختطفوا مقاولا أمريكيا من إقليم خوست فى أفغانستان، وقال مسؤولون أمريكيون لمجلة "نيوزويك"، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن طالبان اختطفت مارك فريرتشز الجمعة الماضية فى خوست، وهو إقليم يقع في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد والذي تقطنه الغالبية من عرقية البشتون، والمتاخم للحدود مع المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الفيدرالية، وهي منطقة نامية بين أفغانستان وباكستان.