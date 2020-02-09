ضبط 4 بنادق آلية وخرطوش و26 طلقة نارية فى حملة أمنية بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضي – أحمد الجعفرى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط 6 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مخدرة خلال حملة أمنية شنتها واستهدفت خلالها البؤر الإجرامية في المحافظة.

الحملة التى شنتها الأجهزة الأمنية استهدفت العناصر الإجرامية شديدة الخطورة خاصة متاجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمحكوم عليهم الهاربين.



متهمين

واستهدفت قرية كوم النور بدائرة مركز شرطة ميت غمر، وأسفرت جهودها عن ضبط 6 متهمين – لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة ومواد مخدرة.

كما ضبطت أجهزة الأمن خلال الحملة 2 بندقية آلية عيار 7,62×39مم، و 2 بندقية خرطوش، و فرد خرطوش، و 26 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كجم.

يذكر أن الأجهزة الأمنية، شنت حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت الحملات عن العديد من النتائج الإيجابية، منها ضبط 232 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 208 متهمين، " 26 بندقية آلية، بندقية رصاص، 51 بندقية خرطوش، 11طبنجة، 143 فرد محلى، 387 طلقة مختلفة الأعيرة، 248 قطعة سلاح أبيض".



متهم

وأسفرت الحملات فى مجال تنفيذ الأحكام، عن نفيذ (82074) حكما قضائيا متنوعا، "363 حكم جناية، 244423 حكم حبس جزئى، و4481 حكم حبس مستأنف، 41673 حكم غرامة، 11134 حكم مخالفة"، وضبط (263) قضية مخدرات بحوزة (287) متهم ، ضُبط خلالها "كمية من مخدر البانجو وزنت (37,200 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (23,722 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3,468 كيلو جرام )، كمية من البودرة المخدرة وزنت (180جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (175جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (150 جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (100 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1,557 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت ( 285 كيلو جرام)، (9564) قرص مخدر" .