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ضبط أسلحة وذخائر فى ولاية الخرطوم كانت مُعدة للتهريب إلى اثيوبيا

الأحد، 09 فبراير 2020 05:44 ص
ضبط أسلحة وذخائر فى ولاية الخرطوم كانت مُعدة للتهريب إلى اثيوبيا قوات الجيش السودانى
أ ش أ

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أعلنت استخبارات قوات الدعم السريع بالسودان ضبط كمية من الأسلحة والذخائر فى حى أمبدة بمدينة أمدرمان فى ولاية الخرطوم كانت مُعدة للتهريب إلى إثيوبيا، وقالت استخبارات قوات الدعم السريع - فى بيان السبت إنه تم ضبط 15 بندقية كلاشنكوف و4 ألف طلقة كلاشنكوف، وسيارتين لتهريب الأسلحة بحوزة متهمين قاما بشحنها من ولاية شمال كردفان (وسط السودان).


وأشارت إلى أنه تم تخزين الأسلحة فى منزل متهم ثالث فى أم درمان، تمهيدا لتهريبها إلى إحدى دول الجوار، موضحة أن المتهمين أقرا بأنه كان مقررا إدخال الأسلحة إلى اثيوبيا، بالتنسيق مع عناصر تعمل على الحدود السودانية الأثيوبية.

 

يذكرأن، أعلن وزير الطاقة والتعدين السودانى عادل على ابراهيم أنه تقرر تحديد حصص محددة من الوقود لكل مركبة فى محاولة للقضاء على ظاهرة الصفوف أمام محطات الوقود، التى باتت تؤرق السودانيين، وقال وزير الطاقة - فى تصريح صحفى مساء السبت إن المشكلة التى سببت تراص الصفوف أمام محطات الوقود، هى أن هناك خط أنابيب حدث فيه عطل جزئى نعمل على صيانته، لافتا إلى أنه تم التنسيق لزيادة الاستيراد عن طريق ميناء بورتسودان (شمال شرق السودان)، حيث تم تفريغ باخرة والثانية سيتم تفريغها قريبا، من أجل تغطية التقص الناتج عن تعطل هذا الخط.

 

وأضاف أن انسياب الوقود لم يعد كالسابق، وإن كان المخزون متوفرا، والإمداد عن طريق الاستيراد سيستمر، لكن التدفق من بورتسودان إلى الداخل، يواجه ضيقا، وبالتالى المحطات قد تتعرض لمزيد من الصفوف.


الجيش السودانى

الخرطوم

اثيوبيا

تهريب الأسلحة

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