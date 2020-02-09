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صور.. هطول أمطار بمختلف أنحاء شمال سيناء

الأحد، 09 فبراير 2020 09:53 ص
صور.. هطول أمطار بمختلف أنحاء شمال سيناء أمطار
شمال سيناء - محمد حسين

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تعرضت محافظة شمال سيناء اليوم لسقوط أمطار خفيفة بشكل متقطع شملت كافة أنحاء المحافظة، تسببت فى ارتباك حركة السير فى الشوارع داخل مدينة العريش بعد غرق الحفر الخاصة بأعمال إصلاحات وإنشاءات بمياه الأمطار، وقابل أهالى شمال سيناء سقوط الأمطار التى بدأ هطولها منتصف ليلة أمس بفرحة مؤكدين انها تمثل لهم أهمية فى رى المحاصيل الزراعية فى توقيت نهاية موجة البرد الشديدة .

ولم تتلقى غرفة عمليات متابعة الأحوال الجوية بشمال سيناء أى شكاوى وانتظمت حركة السير على الطرق بين القرى والطرق السريعة على ساحل المحافظة ووسطها .

وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء على رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية التى تشهدها المحافظة.

وأكد المحافظ فى بيان صحفى علي استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية، واشار انه اصدر توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

وطالب المحافظ المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة فى الشوارع والميادين العامة، بجانب ابتعاد السيارات عن الأشجار واللافتات الكبيرة خلال فترة سقوط الأمطار والرياح.

وذكرت محافظة شمال سيناء فى بيان لها أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والرى.

واوضحت مجالس مدن العريش وبئر العبد، أنه تم الدفع بسيارات سحب المياه للتخلص من تجمعاتها بالشوارع، وتخصيص غرغرة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين تباعا بشأن اغلاق الشوارع وانقطاع الكهرباء لسرعة التعامل وتوصيل الخدمات .

أمطار بمختلف أنحاء شمال سيناء (1)
 

 

أمطار بمختلف أنحاء شمال سيناء (2)
 

 

أمطار بمختلف أنحاء شمال سيناء (3)
 

 

أمطار بمختلف أنحاء شمال سيناء (4)
 

 

أمطار بمختلف أنحاء شمال سيناء (5)
 

 

أمطار بمختلف أنحاء شمال سيناء (6)
 

 

 


شمال سيناء

العريش

موجة امطار

محافظه شمال سيناء

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