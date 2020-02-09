صور.. محافظ كفر الشيخ يتابع بدء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس ويمهل مدير مدرسة 48 ساعة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، والدكتور عمرو البشبيشى ، نائب المحافظ، مدرسة سخا النموذجية للتعليم الأساسى، لمتابعة انتظام العملية التعليمية فى اليوم الأول من بدء الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى للعام الحالى 2019/2020.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، والدكتور سلامة الويشى المدير العام للتعليم العام .

وتفقد المحافظ ونائبه الفصول الدراسية ، وتابع تسليم الكتب ، كما تفقد المعامل ، ووجه بتسليم أجهزة الحاسب الألى المعطلة ، وأمهل محافظ كفر الشيخ مدير المدرسة مهلة 48 ساعة لتفادى السلبيات.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة ، أنها أعلنت عن قبول المتطوعين للعمل كمعلمين بالمدارس، بناء على توجيهات الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، والدكتور رضا حجازى ، نائب الوزير لشئون المعلمين، وموافقة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ومنها أن يكون المتطوع خريج كلية تربية "مؤهل عالى تربوي، وخدمة اجتماعية"، وسيتم عمل مقابلة شخصية له قبل الموافقة عليه، مضيفه إنه سيتم تدريبه وفقًا للمادة العلمية التى سيقوم بتدريسها والمرحلة الدراسية، ويمنح المتطوع شهادة خبرة على ألا تقل مدة خدمته أقل من ثلاثة أشهر، وأن هذا لن يؤثر على مسابقة المعلمين لسد العجز، حيث سيتم التعاقد معهم على قانون العمل وليس قانون الخدمة المدنية، حسب تعليمات الوزارة .

وقالت وكيل الوزارة، هناك رابط جديد لتلقى الشكاوى من نتيجة امتحان الصف الثانى الثانوى على موقع الوزارة، بالإضافة إلى وجود رابط على موقع الإحصاء؛ لحصر جميع الطلاب الذين قاموا بالإبلاغ عن أى عطل أصاب التابلت أثناء أداء الامتحان.

وأضافت، أنها وجهت بتوعية الطلاب بطرق الوقاية من جميع أمراض البرد والأمراض المعدية بالتعاون مع مسئولى من مديرية الصحة بالمحافظة ، خاصة ـن هناك دليل صادر من وزارة الصحة للإجراءات الوقائية لجميع الأمراض المعدية ،تم تفعيله على وقع المديرية.

وأكدت وكيل الوزارة ، أنها شددت على تنفيذ تعليمات الوزارة وما جاء بالاجتماع الذى ترأسه الدكتور رضا حجازى ، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، بملاحظة الطلاب من بداية اليوم الدراسى أثناء الطابور ومرورًا بالفصول للاكتشاف المبكر للأمراض المعدية، وتفعيل غرف الملاحظة وتجهيزاتها، لحين التعامل مع الطالب المصاب من قبل التأمين الصحي، مشددة على ضرورة توفير المطهرات والمنظفات بالمدارس، والتهوية الجيدة داخل الفصول، مع نشر الإجراءات الوقائية فى لوحة الإعلانات المدرسية.



محافظ كفر الشيخ ووكيل وزارة الترية والتعليم يتفقدان الفصول



محافظ كفر الشيخ ووكيل وزارة الترية والتعليم يتفقدان الفصول



محافظ كفر الشيخ ووكيل وزارة الترية والتعليم يتفقدان الفصول



محافظ كفر الشيخ ووكيل وزارة الترية والتعليم يتفقدان الفصول