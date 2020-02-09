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صور.. رئيس مدينة الطود: تطوير رصيف محطة المدينة لخدمة قطارات الشباب

الأحد، 09 فبراير 2020 10:35 ص
صور.. رئيس مدينة الطود: تطوير رصيف محطة المدينة لخدمة قطارات الشباب رئيس مدينة الطود ومسئول السكة الحديد
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، أنه يجر العمل على تطوير رصيف محطة الطود والطرق المؤدية للمحطة، وذلك بعد الدعم الكبير الذى حصلت عليه المحطة مؤخراً بموافقة وزير النقل على وقوف قطارات الشباب فى المحطة خلال فترة رحلات "اعرف بلدك" لدعم شباب المحافظات المختلفة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأضاف رئيس مدينة الطود لـ"اليوم السابع"، أنه عقد مؤخراً لقاء مع عبد السميع سيد أحمد رئيس تفتيش محطات الأقصر للسكك الحديدية، ومحمود شحات رئيس حركة المراقبة، وسيد حامد رئيس قسم بلوكات بأرمنت، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود رزق، وعلى سيد صادق نائبى رئيس المركز، وعبد المنعم درويش مدير إدارة الحملة الميكانيكية بالمركز، وذلك لبحث التطورات برصيف محطة الطود والطرق المؤدية إلى المحطة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الطود، أنه تم التنسيق مع سكك حديد الأقصر متمثلاً فى عبد السميع سيد أحمد ومحمود شحات، وسيد حامد، للقيام بأعمال رفع الأتربة الجانبية لرصيف محطة الطود وتوسعتها، ويجرى عمل طريق ممتدة لرصيف محطة الطود للوافدين من الشباب والفتيات من جميع محافظات الجمهورية للرحلات الشبابية، وذلك لتسهيل حركة مرورهم أثناء زيارتهم لمدينة الطود وخاصةً للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، ثم توجه رئيس مركز ومدينة الطود ورئيس تفتيش محطات الأقصر للسكك الحديدية ومرافقيه، إلى محطة الطود لإستعراض أهم التطورات التى سوف تتم بالرصف والطرق المؤدية للمحطة، وعمل بارك لوقوف الأتوبيسات التى تنقل الوفود الشبابية بقطار مخصوص الشباب أثناء ذهابهم وإيابهم لمدينة الطود.

وكانت قد شهد العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، مساء الخميس الماضى، فعاليات توديع الوفود الشبابية النزيلة فى مقر المدينة الشبابية بمدينة الطود عقب الإنتهاء من رحلاتهم ضمن مبادرة "إعرف بلدك" بالأقصر وأسوان، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة فى انطلاق قطار مخصوص للشباب من محطة أسوان وقوفاً بمحطة إدفو ثم محطة الطود متجهاً إلى القاهرة.

وكان قد أعلن العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود، أن وقوف قطار الشباب بمحطة الطود جاء خلال اللقاء مع اللواء كامل الوزير وزير النقل والمواصلات خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، وذلك بحضور ودعم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وأيضاً مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، خلال زيارته بمدينة الطود والتى تفقد خلال زيارته المدينة الشبابية ومركز إعداد القادة ومركز شباب الطود وملاعب مركز شباب الحسينات، وأن رحلات أفواج قطار الشباب يتم تنظيمها تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، مضيفاً أن زيارات ورحلات وفود قطار الشباب تهدف لتعريف شبابنا بالتراث والموروث الثقافى والفنى، وتاريخ مصرنا الحبيبة فى مختلف بقاع المحروسة.

رئيس مركز ومدينة الطود ورئيس تفتيش محطات الأقصر للسكك الحديدية (1)
رئيس مركز ومدينة الطود ورئيس تفتيش محطات الأقصر للسكك الحديدية

 

رئيس مركز ومدينة الطود ورئيس تفتيش محطات الأقصر للسكك الحديدية (2)
رئيس مركز ومدينة الطود ورئيس تفتيش محطات الأقصر للسكك الحديدية 

 


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