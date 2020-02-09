صور.. انطلاق مبادرة نور حياة لعلاج الطلاب فى بنى سويف والقليوبية والإسكندرية والقليوبية وقنا

المحافظات- أيمن لطفى - جاكلين منير- إبراهيم سالم- وائل محمد

تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف أعمال المبادرة الرئاسية "نور حياة" داخل مدرسة الشهيد على عبد الحليم الابتدائية المشتركة ببنى زايد التابعة لمركز ناصر،والتى ينفذها صندوق تحيا مصر وتستهدف علاج أمراض العيون لطلاب المدارس الحكومية للحد من ضعف وفقدان الإبصار.

وأشار بيان صحفى إلى متابعة محافظ بنى سويف سير أعمال المبادرة بالمدرسة اليوم الأحد برفقة الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، و درويش حيدر مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم ،ونواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، و عبده المغربى منسق صندوق تحيا مصر بالمحافظة، إذ يجرى الأطباء الفحص و الكشف على التلاميذ،وأيضا توفير العلاج والنظارات أو العمليات الجراجية فى الحالات التى تتطلب ذلك بالمجان، وشهد محافظ بنى سويف ومرافقوها جانبا من إجراء الكشوفات والفحوصات على التلاميذ ، وداعب عددا منهم وصافحهم، وسلمهم النظارات الطبية ،مؤكدا لهم على أن النظارة ستساعدهم كثيرا فى دراستهم وأنشطتهم ، وحثهم على المحافظة عليها،موجها الفريق الطبى بأهمية توعية التلاميذ بالاستعمال الأمثل للنظارات ،مستفسرا عن باقى الحالات التى تتطلب إجراءات طبية أخرى.

وأشاد محافظ بنى سويف بالمبادرة الرئاسية التى تستهدف تجفيف المرض من منابعه ، من خلال الكشف المبكر وتوفير العلاج المناسب لأمراض العيون المختلفة، مثمنا الجهود التنموية التى يقدمها صندوق تحيا مصر الذى نجح فى حشد كافة جهود المجتمع المدنى للارتقاء بالخدمات الحيوية التى يحتاجها المواطن بشكل أساسى ويومى ، قائلا ( هذه المبادرة ضمن سلسلة مبادرات أطلقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى حققت نجاحا مبهرا من خلال تضافر كل مكونات المجتمع من أجل مصلحة المواطن البسيط والارتقاء بمستوى معيشته صحيا واجتماعيا ، فشكرا للرئيس ،وشكرا لصندوق تحيا مصر ، وشكرا للمجتمع المدنى ، وشكرا لكل أجهزة الدولة التى لا تدخر جهدا فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة "

ومن جانبه أشار عبده المغربى منسق صندوق تحيا مصر بالمحافظة، إلى أن مبادرة (نور حياة) أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى و ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وتستهدف مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصاروتوفير العلاج لغير القادرين على مستوى محافظات الجمهورية،وذلك من خلال محورين أساسيين هما إجراء المسح الطبى فى المناطق الأكثر إحتياجا على مستوى محافظات مصر، وكذلك التشخيص والعلاج المبكر للحد من حالات ضعف الابصار ، منوها أن الخدمة الطبية فى مبادرة "نور حياة" تقدم بشكل مجانى سواء الكشف او النظارة التى يختارها التلميذ بنفسه تحفيزا له على إستعمالها، لافتا أنه منذ إنطلاق المبادرة فى فبراير 2019 " تم فحص 63 ألف طالب فى 86 مدرسة ، وتسليم 4500 نظارة،وجارى اليوم إستئناف المبادرة فى إحدى مدارس مركز ناصر، لتكون المدرسة رقم 87 على مستوى المحافظة.

وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اطلاقه لمبادرة مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار "نور حياة" بالمدارس الابتدائية، مؤكدا أن كل مبادرة من مبادرات الرئيس هى بمثابة مشروع قومى يهدف للنهوض والإرتقاء بالوطن.

واضاف الهجان خلال تدشينه للمرحلة الثانية لمبادرة نور الحياة والتى تم إطلاق أولى فعالياتها بمدرسة منية السباع الإبتدائية ببنها بحضورطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية والمهندس حمدى سلامة رئيس مدينة بنها وعبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية وسند حفنى مدير ادارة التعليم الإبتدائي انه تم بدء حملة نور الحياة بإدارة بنها التعليمية والمستهدف فيها 110 مدرسة بإجمالى 79634 طالبا وتم الكشف علي طلاب 60 مدرسة خلال المرحلة الأولى بالفصل الدراسي الأول بنسبة 52% من إجمالى الطلاب، وتم عمل 6000 نظارة فى المرحلة الأولى وتم بدء المرحلة الثانية بمدرسة منية السباع الإبتدائية والتى يبلغ عدد طلابها 2110 طالبا .

و شدد محافظ القليوبية على ضرورة الاهتمام بنظافة المدارس من الداخل والخارج ودورات المياه بها وتطهيرها باستمرار، وذلك للحفاظ على صحة الطلبة والطالبات وتعليمهم السلوكيات الصحية السليمة، ووقايتهم من كافة الأمراض المعدية .

وأكد المحافظ، عقب تدشين المبادرة أنه تم تنفيذ حملات للتوعية للطلاب وكافة العاملين بالمجتمع واتخاذ الإجراءات الإحترازية بالأمراض المعدية بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والأمنية ومعقبا بقوله (ربنا يحفظ مصر من كل سوء) .

أعقب ذلك قيام المحافظ بتفقد أعمال تسليم الكتب الدراسية للطلاب وقام بتسليم الكتب للطلاب بنفسه كما تفقد سير الدراسة بعددا من فصول مدرسة منية السباع الإبتدائية ببنها.

وأشار طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن مليون 446 ألف و671 طالبا انتظموا فى الدراسة فى 29157 فصلا فى 2261 مدرسة على مستوى 12 إدارة تعليمية وسط إجراءات تعليمية وإدارية ومحلية مشددة وتطبيق صارم للقانون وولوائح الإنضباط المدرسي.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن إستكمال فاعليات مبادرة "نور الحياه " لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بمدارس اللإسكندرية، وذلك بمدرسة الزعيم السادات بإدارة المنتزه بحضور سامى فضل مدير عام الإدارة وأمجد عاطف وكيل الإدارة وهدى عمار منسق صندوق تحيا مصر ومصطفى أبوزيد منسق المبادرات الصحية بتعليم الإسكندرية .

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، حرصه على متابعة استكمال فعاليات مبادرة (نور حياة) لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بمدارس الإسكندرية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (حملة 100 مليون صحة) .

وأشار وكيل الوزارة فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن المبادرة تستهدف توقيع الكشف الطبى على 120 ألف طالب خلال العام الدراسى الجارى 2019 - 2020 بواقع 60 ألف طالب بكل فصل دراسى، وقال " يوسف الديب " أن مبادرة ( نور حياة ) من المبادرات الرائدة فى علاج تلاميذ المدارس من مسببات ضعف وفقدان الإبصار وشملت مدارس كثيرة بجميع الإدارات التعليمية، ويتم توقيع الكشف الطبى وتوفير العلاج والنظارات للتلاميذ غير القادرين بالمدارس الحكومية مما يجعل مصر خالية من الإعاقة البصرية التى يمكن تجنبها، ومن ناحية أخرى تابع الديب أيضا انتظام العملية التعليمية وسيرها بجميع مدارس المحافظة بكامل طاقتها وقام بمتابعة المدرسة الرسمية الدولية بإدارة المنتزه .

وكان يوسف الديب وكيل وزارة التربية و التعليم، قد شدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية للوقاية من نزلات البرد والأمراض المعدية بشتى أنواعها بصيانة دورات المياة بشكل دورى والمحافظة على نظافتها بالمطهرات اللازمة وعمل لوحات إرشادية بكل مدرسة تشمل طرق الوقاية وعمل ندوات توعية للطلاب والتثقيف الصحى للطلاب بداية من طابور الصباح والإذاعة المدرسية ونشر الدليل الإرشادى المعد من وزارة الصحة والسكان للوقاية من الأمراض بالإدارات والمدارس وتفعيل قرار اللجنة الداخلية للصحة المدرسية رقم 74 لعام 2014 للمحافظة على صحة الطلاب.

سكرتير عام محافظة قنا يتابع فعاليات مبادرة " نور حياه " بالمدارس الإبتدائية

وفى قنا، قام كمال شلبى سكرتير عام المحافظ نائبا عن اللواء اشرف الداودى محافظ قنا بزيارة مدرستىّ السمطا بحرى الإبتدائية بمدينة دشنا ومهدى محمد طه الإبتدائية بقرية القناوية بمدينة قنا لمتابعة فعاليات المبادرة الرئاسية " نور حياه " للكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار لتلاميذ المرحلة الابتدائية والتى يقوم بتنفيذها صندوق تحيا مصر وذلك تزامناً مع بداية الفصل الدراسى الثانى .

اوضح كمال شلبى انه منذ انطلاق المبادرة فى فبراير 2019 وحتى ديسمبر من العام نفسه نجحت المبادرة فى توقيع الكشف على 102 الف تلميذ بالمرحلة الإبتدائية موزعين على 108 مدرسة ابتدائية بـ 45 قرية فى 5 ادارات تعليمية مشيرا الى انه تم توزيع عدد 6901 نظارة طبية ممن يعانون من ضعف النظر من التلاميذ الذين تم الكشف عليهم كما تم تحويل 162 تلميذ لإجراء عمليات مؤكدا على ان جميع خدمات المبادرة من كشف وتقديم نظارات وإجراء عمليات مجانا .

واضاف السكرتير العام ان المبادرة تستهدف توقيع الكشف على 60 الف طالب خلال الترم الثانى من العام الدراسى الجارى موجها بضرورة تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق فيما بينها لدعم المبادرة والتى تهدف للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية مستقبلا .

فى سياق أخر أكد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا قامت بحملة مكبرة لإزالة التعديات علي اراضي املاك الدولة بالتنسيق مع قوات الشرطة من مديرية امن قنا أسفرت عن استعادة 140 فدان و2356م2 اراضي املاك الدولة .

وأوضح المحافظ أن الحملة نجحت في ازالة 7حالات تعدي بالزراعة علي اراضي املاك الدولة بمساحة 140فدان وازالة 11 حالة تعدى بالمباني مساحة 2356 متر مربع ، وذلك في اطار تنفيذ الموجه الخامسة عشر لإزالة التعديات علي اراضي املاك الدولة واسترداد حق الشعب بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

واكد محافظ قنا علي استمرار اعمال الموجة 15لإزالة كافة التعديات على أراضي املاك الدولة التي لم يتقدم واضعوا اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعديين علي أراضي الدولة وغير راغبون في تنفيذ القانون وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلي حالات التعدي علي أراضي المنفعة العامة.



اعضاء المبادرة



الطلاب بالمدرسة



تفقد الفصول



جانب من الجولة



جانب من المبادرة



وكيل الوزارة و رئيس الحى



مبادرة نور حياة



مبادرة نور حياة



مبادرة نور حياة



محافظ بني سويف يتابع مبادرة نور حياة لطلاب المدارس